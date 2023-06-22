Кирилл Воробьев о Скудре: «Потерял шайбу, сажусь на скамейку и чувствую, что на меня вода льется. А это он льет и кричит: «Это твой уровень»

Теги Автомобилист Торпедо Петерис Скудра КХЛ Кирилл Воробьев Спорт-Экспресс Хоккей

Кирилл Воробьев поделился воспоминаниями о работе с тренером Петерисом Скудрой.

– Знаю, что весной вам звонил Петерис Скудра и приглашал в один из клубов, который должен был возглавить.

– Было дело. Мы с Петерисом работали в «Торпедо». У меня остались очень хорошие впечатления от работы.

– Все знают про его несдержанность в каких-то моментах. Попадали под горячую руку?

– А как же! Пару раз было. Помню, как-то с защитником сделали друг другу слишком много передач под синей. Неудобно было бросать, постоянно под тебя выкатывались.

В принципе, шайбу не потеряли, бросок был, возвращаемся на скамейку довольные, а к нам Петерис летит, кричит: «Вы что бросить не можете». Правда, полностью процитировать его я не могу, но вы и сами представляете. А второй раз запомнился надолго.

– Что было?

– Я за своими воротами замешкался, не увидел соперника, потерял шайбу. Гола не было, из зоны мы вышли. Сажусь на скамейку и чувствую, что на меня вода льется. А это Петерис на меня из стакана льет. И кричит при этом: «Это твой уровень». Тогда был шок, но через неделю я уже хохотал над этим. Никаких обид. Петерис такой, – сказал защитник «Автомобилиста».

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6 комментариев

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Матроскин52
Да уж, Петерис, мать его, Скудра, то еще парень… Но в плей-офф выводил регулярно… и в каждый новый сезон с новым составом…
+5
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DimaNN
Жаль что Петерис не тренирует никого в КХЛ. С ним было бы куда интереснее)))
+2
0
+2
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MACTEP
Ответ DimaNN
Жаль что Петерис не тренирует никого в КХЛ. С ним было бы куда интереснее)))
Чего жалеть, так бывает: здесь провалился, там результата не дал - и уже поезд ушёл, а ты остался в Казахстане.
+1
0
+1
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Bratsk Bruins
Надо было ему в ответ клюшечкой по головке
0
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Сибирский литовец
Водичка освежает
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Dragon10
Ответ Матроскин52
Да уж, Петерис, мать его, Скудра, то еще парень… Но в плей-офф выводил регулярно… и в каждый новый сезон с новым составом…
За Торпедо всегда интересно наблюдать даже нейтральному болельщику, что при Скудре, что при Камбекиче, не говоря уже про нынешнее
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