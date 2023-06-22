Кирилл Воробьев о Скудре: «Потерял шайбу, сажусь на скамейку и чувствую, что на меня вода льется. А это он льет и кричит: «Это твой уровень»
Кирилл Воробьев поделился воспоминаниями о работе с тренером Петерисом Скудрой.
– Знаю, что весной вам звонил Петерис Скудра и приглашал в один из клубов, который должен был возглавить.
– Было дело. Мы с Петерисом работали в «Торпедо». У меня остались очень хорошие впечатления от работы.
– Все знают про его несдержанность в каких-то моментах. Попадали под горячую руку?
– А как же! Пару раз было. Помню, как-то с защитником сделали друг другу слишком много передач под синей. Неудобно было бросать, постоянно под тебя выкатывались.
В принципе, шайбу не потеряли, бросок был, возвращаемся на скамейку довольные, а к нам Петерис летит, кричит: «Вы что бросить не можете». Правда, полностью процитировать его я не могу, но вы и сами представляете. А второй раз запомнился надолго.
– Что было?
– Я за своими воротами замешкался, не увидел соперника, потерял шайбу. Гола не было, из зоны мы вышли. Сажусь на скамейку и чувствую, что на меня вода льется. А это Петерис на меня из стакана льет. И кричит при этом: «Это твой уровень». Тогда был шок, но через неделю я уже хохотал над этим. Никаких обид. Петерис такой, – сказал защитник «Автомобилиста».
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