Генменеджер «Витязя»: «Хотели бы видеть более игровой и современный хоккей. Завьялов работал с Билялетдиновым, Скудрой. Он обладает огромным опытом»

Игорь Варицкий высказался о назначении Александра Завьялова главным тренером «Витязя».

– В новый сезон « » неожиданно для многих вступает с новым главным тренером. Очень многих экспертов удивила отставка после лучшего сезона в клубной истории. Можете объяснить, чем руководствовались в вашем клубе, принимая данное решение?

– Контракт Вячеслава Геннадьевича истек после окончания минувшего сезона и продлен не был. Мы просто решили идти этим путем.

С нашей стороны последовало предложение Александру Васильевичу Завьялову. Нам импонировало, как он работал помощником. И руководством клуба было принято решение дать ему шанс проявить себя главным тренером. Мы выбрали данный путь и считаем, что он правильный. Время покажет, так ли это будет.

– В чем заключается ваш путь? Какого хоккея ждете от команды под руководством нового тренера?

– Мы бы хотели видеть более игровой и современный хоккей. На этом сейчас и строится весь тренировочный процесс команды. Ни для кого не секрет, что нужен зрелищный и смотрибельный хоккей.

Александр Васильевич – опытный тренер, который много лет работал с очень хорошими наставниками. Помогал Петерису в «Торпедо», работал с Зинэтулой Хайдаровичем Билялетдиновым в «Ак Барсе». Поэтому он обладает огромным опытом и уже созрел для работы главным тренером.

– Можно ли говорить, что берете тренд на более атакующий хоккей?

– Нельзя говорить, что мы ждем именно атакующий хоккей. Хоккей должен быть правильным, в котором соблюдается баланс между игрой в атаке и обороне.

Без хорошей атаки нет обороны, точно так же, как и без хорошей обороны не может быть атаки. Во всех линиях должен быть баланс, – сказал генеральный менеджер «Витязя» Варицкий.