Константин Двуреченский: «Скудра – фанатик хоккея. Он объясняет мельчайшие детали игры. Я проработал с ним полтора года, он многое мне дал»

Теги Лада Петерис Скудра КХЛ Сарыарка чемпионат Казахстана Ладья Хоккей

Константин Двуреченский считает Петериса Скудру фанатиком хоккея.

В межсезонье 19-летний форвард Двуреченский перешел в систему «Лады» из «Сарыарки».

– Расскажи, как появился вариант с Тольятти и долго ли решался на переход? 

– Все получилось благодаря Петерису Скудре. Хочу выразить ему большую благодарность. С ним я проработал полтора года, за это время он многое мне дал.

Когда в чемпионате Казахстана завершился сезон, появился вариант с Тольятти. Долго не думал и ни с кем не советовался, решение принял сам, придя к выводу, что для моей карьеры здесь будет лучше всего.

– Как работалось с Петерисом Скудрой? 

– Это фанатик хоккея. Мне еще не доводилось работать с тренером такого уровня, у него огромный опыт работы в КХЛ. Это настоящий профессионал, который от игроков требует такого же отношения – ты должен быть собран, к каждой тренировке быть готовым на все сто.

Он объясняет даже мельчайшие детали игры и мне, как молодому игроку, получить такой полезный опыт было бесценно, – сказал нападающий системы «Лады».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий