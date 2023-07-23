Константин Двуреченский: «Скудра – фанатик хоккея. Он объясняет мельчайшие детали игры. Я проработал с ним полтора года, он многое мне дал»

Константин Двуреченский считает Петериса Скудру фанатиком хоккея.

В межсезонье 19-летний форвард Двуреченский перешел в систему «Лады» из «Сарыарки».

– Расскажи, как появился вариант с Тольятти и долго ли решался на переход?

– Все получилось благодаря . Хочу выразить ему большую благодарность. С ним я проработал полтора года, за это время он многое мне дал.

Когда в чемпионате Казахстана завершился сезон, появился вариант с Тольятти. Долго не думал и ни с кем не советовался, решение принял сам, придя к выводу, что для моей карьеры здесь будет лучше всего.

– Как работалось с Петерисом Скудрой?

– Это фанатик хоккея. Мне еще не доводилось работать с тренером такого уровня, у него огромный опыт работы в . Это настоящий профессионал, который от игроков требует такого же отношения – ты должен быть собран, к каждой тренировке быть готовым на все сто.

Он объясняет даже мельчайшие детали игры и мне, как молодому игроку, получить такой полезный опыт было бесценно, – сказал нападающий системы «Лады».