Дементьев о безголевой серии Овечкина: «Сколько было вопросов по неудачной игре СКА, но команда набрала ход, и никаких обсуждений уже нет. То же самое будет и здесь»
Алексей Дементьев высказался о безголевой серии Александра Овечкина.
Капитан «Вашингтона» не отметился заброшенными шайбами в игре НХЛ с «Чикаго» (4:2), продлив серию без голов до 10 матчей, что является повторением его антирекорда.
В 25 играх текущего сезона на счету Александра Овечкина 16 (5+11) очков.
«Я бы не соотносил безголевую игру Овечкина и кризис. Просто есть черная полоса на текущий момент. К сожалению, пристальное внимание в большей степени уделяется неудачам отдельных личностей и даже команд.
Вспомните, сколько было дискуссий и вопросов по неудачной игре СКА на старте сезона, но сейчас команда набрала ход, выдает длительную серию с набранными очками, и уже никаких обсуждений на тему «Как же так?» нет. То же самое будет и здесь.
Овечкин свои голы забьет, рано или поздно шайба пойдет в ворота. А с нашей стороны нужно просто поддержать его в этом», – сказал хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев.
Овечкин не исключение и не супермен. И его не миновал "синдром конечной остановки". Лучшие годы, увы, позади.