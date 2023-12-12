Дементьев о безголевой серии Овечкина: «Сколько было вопросов по неудачной игре СКА, но команда набрала ход, и никаких обсуждений уже нет. То же самое будет и здесь»

Теги СКА Вашингтон Александр Овечкин НХЛ КХЛ Алексей Дементьев Чемпионат.com Хоккей

Алексей Дементьев высказался о безголевой серии Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» не отметился заброшенными шайбами в игре НХЛ с «Чикаго» (4:2), продлив серию без голов до 10 матчей, что является повторением его антирекорда.

В 25 играх текущего сезона на счету Александра Овечкина 16 (5+11) очков.

«Я бы не соотносил безголевую игру Овечкина и кризис. Просто есть черная полоса на текущий момент. К сожалению, пристальное внимание в большей степени уделяется неудачам отдельных личностей и даже команд.

Вспомните, сколько было дискуссий и вопросов по неудачной игре СКА на старте сезона, но сейчас команда набрала ход, выдает длительную серию с набранными очками, и уже никаких обсуждений на тему «Как же так?» нет. То же самое будет и здесь.

Овечкин свои голы забьет, рано или поздно шайба пойдет в ворота. А с нашей стороны нужно просто поддержать его в этом», – сказал хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев.

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5 комментариев
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Пора признать очевидное - с возрастом снижается скорость, сила, быстрота принятия решений, реакция.
Овечкин не исключение и не супермен. И его не миновал "синдром конечной остановки". Лучшие годы, увы, позади.
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Ответ Maxim Shumov
Так и вижу - когда он после условных 16 матчей без головы таки забросит - начнутся песни про то, какой он уровень показал))
А если с головой забросит 😆
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