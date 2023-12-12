Дементьев о безголевой серии Овечкина: «Сколько было вопросов по неудачной игре СКА, но команда набрала ход, и никаких обсуждений уже нет. То же самое будет и здесь»

Алексей Дементьев высказался о безголевой серии Александра Овечкина.

Капитан « » не отметился заброшенными шайбами в игре с «Чикаго» (4:2), продлив серию без голов до 10 матчей, что является повторением его антирекорда.

В 25 играх текущего сезона на счету 16 (5+11) очков.

«Я бы не соотносил безголевую игру Овечкина и кризис. Просто есть черная полоса на текущий момент. К сожалению, пристальное внимание в большей степени уделяется неудачам отдельных личностей и даже команд.

Вспомните, сколько было дискуссий и вопросов по неудачной игре на старте сезона, но сейчас команда набрала ход, выдает длительную серию с набранными очками, и уже никаких обсуждений на тему «Как же так?» нет. То же самое будет и здесь.

Овечкин свои голы забьет, рано или поздно шайба пойдет в ворота. А с нашей стороны нужно просто поддержать его в этом», – сказал хоккейный агент и эксперт .