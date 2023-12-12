Будро о «Вашингтоне»: «Не очень результативная команда. У них нет плеймейкеров, которые раньше были с Овечкиным»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Брюс Будро Хоккей

Брюс Будро высказался о результативности Александра Овечкина в сезоне-2023/24.

Капитан «Вашингтона» не отметился заброшенными шайбами в игре НХЛ с «Чикаго» (4:2), продлив серию без голов до 10 матчей, что является повторением его антирекорда.

В 25 играх текущего сезона на счету Александра Овечкина 16 (5+11) очков. Он идет на первом месте в списке лучших бомбардиров «Кэпиталс».

«Вашингтон» занимает 30-е место в НХЛ по голам за матч в среднем.

«Это не очень результативная команда. У них нет плеймейкеров, которые раньше были с ним.

У них также есть проблемы в большинстве? Это две вещи, которые, я уверен, очень расстраивают его», – сказал бывший главный тренер «Вашингтона» Брюс Будро.

Так выглядит грусть: Овечкин повторил личный антирекорд – 10 матчей подряд без голов

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8 комментариев
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Борис Бурда фигни не скажет.
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Овца - русский Бретт Халл конечно, а не Гретцки или Лемье))
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Ответ Kuryanin
Борис Бурда фигни не скажет.
Брось бедро)
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Ответ Свидетели Овцовы
Овца - русский Бретт Халл конечно, а не Гретцки или Лемье))
Хотя, если б мне довелось выбирать одного из них к себе в команду, взял бы Халла))
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