Будро о «Вашингтоне»: «Не очень результативная команда. У них нет плеймейкеров, которые раньше были с Овечкиным»

Брюс Будро высказался о результативности Александра Овечкина в сезоне-2023/24.

Капитан «Вашингтона» не отметился заброшенными шайбами в игре НХЛ с «Чикаго» (4:2), продлив серию без голов до 10 матчей, что является повторением его антирекорда.

В 25 играх текущего сезона на счету 16 (5+11) очков. Он идет на первом месте в списке лучших бомбардиров «Кэпиталс».

«Вашингтон» занимает 30-е место в по голам за матч в среднем.

«Это не очень результативная команда. У них нет плеймейкеров, которые раньше были с ним.

У них также есть проблемы в большинстве? Это две вещи, которые, я уверен, очень расстраивают его», – сказал бывший главный тренер « » .

Так выглядит грусть: Овечкин повторил личный антирекорд – 10 матчей подряд без голов