Будро о «Вашингтоне»: «Не очень результативная команда. У них нет плеймейкеров, которые раньше были с Овечкиным»
Брюс Будро высказался о результативности Александра Овечкина в сезоне-2023/24.
Капитан «Вашингтона» не отметился заброшенными шайбами в игре НХЛ с «Чикаго» (4:2), продлив серию без голов до 10 матчей, что является повторением его антирекорда.
В 25 играх текущего сезона на счету Александра Овечкина 16 (5+11) очков. Он идет на первом месте в списке лучших бомбардиров «Кэпиталс».
«Вашингтон» занимает 30-е место в НХЛ по голам за матч в среднем.
«Это не очень результативная команда. У них нет плеймейкеров, которые раньше были с ним.
У них также есть проблемы в большинстве? Это две вещи, которые, я уверен, очень расстраивают его», – сказал бывший главный тренер «Вашингтона» Брюс Будро.
Так выглядит грусть: Овечкин повторил личный антирекорд – 10 матчей подряд без голов