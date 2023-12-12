Генменеджер «Ак Барса» о Воронкове: «Мы с ним на связи. Дыма без огня не бывает. Определенный диалог был»

Теги Ак Барс Коламбус НХЛ Марат Валиуллин КХЛ Дмитрий Воронков Хоккей

Генменеджер «Ак Барса» высказался о возможном возвращении Дмитрия Воронкова.

Ранее генменеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен сообщил, что Дмитрий Воронков тоскует по дому и подумывал о возвращении в Россию.

После этого Джей Пи Бэрри, агент игрока в НХЛ, заявил, что нападающий останется в «Блю Джекетс».

– Общаетесь с Дмитрием Воронковым?

– Мы постоянно с ним на связи. На данный момент он игрок «Коламбуса». В принципе, у нас еще две с половиной недели есть. Если у Дмитрия что-то поменяется, мы его всегда ждем.

– Он хоть как-то подавал признаки того, что заскучал в Америке и хочет вернуться в Казань?

– Ну интерес есть. Приехал парень туда, языка не знает. Совсем другие требования хоккейные, в бытовом плане многое по-другому. Возможно, у него в голове была мысль вернуться, поскольку он вышел из зоны комфорта.

– Все-таки «Коламбус» – это не совсем выход из зоны комфорта. В команде немало русских ребят, а в последнее время Воронков еще играет в русской атакующей тройке с Кириллом Марченко и Егором Чинаховым.

– Русские ребята там есть. Но, грубо говоря, кто-то больше общается с Димой, а у кого-то есть семья. И он проводит все время с семьей. У каждого там свой быт. Говорят, что в НХЛ каждый предоставлен сам себе.

– Но вам лично или кому-то еще из сотрудников «Ак Барса» он прямо говорил о желании вернуться?

– Мы с ним на связи. Вам я всего не могу рассказывать, но, повторюсь, что дыма без огня не бывает. И диалог определенный был, – сказал генеральный менеджер казанского клуба Марат Валиуллин.

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3 комментария
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Вы с ним на связи потому, что сами ему названиваете. У Воронкова неплохо в НХЛ, пусть там и играет, пока получается.
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Воронков и его представители достаточно понятно сказали, что Дима будет играть в Коламбусе.
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