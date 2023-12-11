Жафяров может перейти в «Авангард» в трехстороннем обмене, Гераськин – в «Металлург», Кошелев – в «Ак Барс»

В КХЛ может состояться трехсторонний обмен.

Нападающий Дамир Жафяров, скорее всего, продолжит карьеру в « », сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Также существует вариант, при котором форвард перейдет в « », а нападающий – в « ».

Жафяров отметился 2 (1+1) балла при полезности «плюс 1» в 16 играх Фонбет чемпионата КХЛ.

Гераськин набрал 14 (4+10) очков при полезности «минус 5» в 38 матчах чемпионата.

Кошелев записал в свой актив 13 (4+9) баллов при полезности «минус 5» в 32 играх.