Жафяров может перейти в «Авангард» в трехстороннем обмене, Гераськин – в «Металлург», Кошелев – в «Ак Барс»
В КХЛ может состояться трехсторонний обмен.
Нападающий Дамир Жафяров, скорее всего, продолжит карьеру в «Авангарде», сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Также существует вариант, при котором форвард Игорь Гераськин перейдет в «Металлург», а нападающий Семен Кошелев – в «Ак Барс».
Жафяров отметился 2 (1+1) балла при полезности «плюс 1» в 16 играх Фонбет чемпионата КХЛ.
Гераськин набрал 14 (4+10) очков при полезности «минус 5» в 38 матчах чемпионата.
Кошелев записал в свой актив 13 (4+9) баллов при полезности «минус 5» в 32 играх.
Гераськин нужен Разину, Жафяров затух в АБ и ему смена обстановки пойдет на пользу, как и Кошелеву.
Семён подтух в последнее время, не особо его видно на льду
А так боец молодец, человек который умеет играть от 1 до 4 звена. Везде полезен