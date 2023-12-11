Жафяров может перейти в «Авангард» в трехстороннем обмене, Гераськин – в «Металлург», Кошелев – в «Ак Барс»

Теги Ак Барс Авангард Металлург Мг возможные переходы КХЛ Дамир Жафяров Семен Кошелев Игорь Гераськин Хоккей

В КХЛ может состояться трехсторонний обмен.

Нападающий Дамир Жафяров, скорее всего, продолжит карьеру в «Авангарде», сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Также существует вариант, при котором форвард Игорь Гераськин перейдет в «Металлург», а нападающий Семен Кошелев – в «Ак Барс».

Жафяров отметился 2 (1+1) балла при полезности «плюс 1» в 16 играх Фонбет чемпионата КХЛ.

Гераськин набрал 14 (4+10) очков при полезности «минус 5» в 38 матчах чемпионата.

Кошелев записал в свой актив 13 (4+9) баллов при полезности «минус 5» в 32 играх.

19 комментариев
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И 100% Дамир заиграет в Омске,просто ак барс не его клуб
+6
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Думаю все стороны выиграют от этого обмена
Гераськин нужен Разину, Жафяров затух в АБ и ему смена обстановки пойдет на пользу, как и Кошелеву.
Семён подтух в последнее время, не особо его видно на льду
А так боец молодец, человек который умеет играть от 1 до 4 звена. Везде полезен
+6
-2
+4
Ответ sd4fmwrvz8
И 100% Дамир заиграет в Омске,просто ак барс не его клуб
Дамир выиграл только контракт! он своё в жизни сделал!!! это лентяй, хотел бы играть, ушёл бы давно от нас
+3
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+3
Ответ Ястреб
Ждём, давно ждём…
забирайте быстрее, давно хотим сбросить этот балласт
+3
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+3
Ждём, давно ждём…
+2
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+2
Ответ sd4fmwrvz8
В Казани вообще мало кто заиграть может , там не хоккей а антихоккей при Биле это 100-%, такой состав собрали из атакующих игроков а показывают скучнейший хоккей в лиге даже Витязь условный или Амур куда веселее команды не имея в составе таких игроков
сейчас абсолютно согласен! самый стрёмный хоккей у нас! но тут по составу только коррупция виновата, мажорик Валиуллин деньги отмыл, на клуб ему пофигу, а если честно, когда пришли Яшкин,Шипа, мы головы опустили,это не наши
+2
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+2
Ответ Александр Невский
Если такой обмен состоится то выиграет только Авангард, гераскин это сбитый летчик толку от него ни какому клубу не будет а вот жафяров возглавит вторую пятерку и будет забивать .
не будет! если бы человек хотел играть, то давно бы ушёл из Ак Барса, много было предложений обмена! но на ДВ не захотел играть, там работать нужно) а тут выбил контракт в Казани, всё, не дует не во что, бабло полюбэ прёт
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Просто идеальный обмен для всех
+3
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Ответ Ястреб
Что так плохо играл на самом деле?
ну море шансов давали ему! мастерства не видно, желания совсем нету! как к нему относиться? бабла срубил и забил на команду! сидит же в Казани, хотя мог уже играть в других командах по обмену, но хитрый, прописал в контакте что такая опция недоступна) заранее соломку положил! может конечно внутри его задушили? ну хз
+2
0
+2
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Если такой обмен состоится то выиграет только Авангард, гераскин это сбитый летчик толку от него ни какому клубу не будет а вот жафяров возглавит вторую пятерку и будет забивать .
+2
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+1
Ответ sd4fmwrvz8
И 100% Дамир заиграет в Омске,просто ак барс не его клуб
Хартли возвращается что ли
+1
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Ответ КАЗАНЬ СТОЛИЦА СПОРТА РОССИИ_
Дамир выиграл только контракт! он своё в жизни сделал!!! это лентяй, хотел бы играть, ушёл бы давно от нас
В Казани вообще мало кто заиграть может , там не хоккей а антихоккей при Биле это 100-%, такой состав собрали из атакующих игроков а показывают скучнейший хоккей в лиге даже Витязь условный или Амур куда веселее команды не имея в составе таких игроков
+1
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+1
Ответ srs
Хартли возвращается что ли
Куда не стоит Жафа переходить: Билялетдинов, Никитин, Мартемьянов, Кудашов, Кравец... куда столько, спасите хоккей от непрохоккей
+1
-1
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Дальнейшие действия деда... Яшкина на Даниила Тарасова, Радулова на Картаева, Семенова на Санникова...
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0
0
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ !!!ВОЛК РОССИЯ!!!
не будет! если бы человек хотел играть, то давно бы ушёл из Ак Барса, много было предложений обмена! но на ДВ не захотел играть, там работать нужно) а тут выбил контракт в Казани, всё, не дует не во что, бабло полюбэ прёт
Существует такое понятие контракт , он провел 16 игр так что тренер имеет право не ставить его в состав . Последние игры Акбарса показали что команда деградирует , игры нет абсолютно , а жафяров он как Ткачев как Гусев им нужно давать свободу творчества , в Омск точно он нужен и заиграет .
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Ответ !!!ВОЛК РОССИЯ!!!
забирайте быстрее, давно хотим сбросить этот балласт
Что так плохо играл на самом деле?
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Ответ !!!ВОЛК РОССИЯ!!!
ну море шансов давали ему! мастерства не видно, желания совсем нету! как к нему относиться? бабла срубил и забил на команду! сидит же в Казани, хотя мог уже играть в других командах по обмену, но хитрый, прописал в контакте что такая опция недоступна) заранее соломку положил! может конечно внутри его задушили? ну хз
Весело у нас в КХЛ все🤫
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