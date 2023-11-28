Агент Воронкова о желании форварда вернуться в Россию: «Он развернулся на 180 градусов, решил остаться»

Теги Коламбус НХЛ Джей Пи Бэрри Дмитрий Воронков Хоккей

Агент Дмитрия Воронкова сообщил, что игрок решил продолжить выступление в НХЛ.

Ранее генменеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен сообщил, что Воронков тоскует по дому и подумывал о возвращении в Россию.

«Желание вернуться в Россию? Он развернулся на 180 градусов.

Он принял решение остаться на выходных после разговора с игроками и персоналом «Блю Джекетс» и советов остаться – даже от его семьи и друзей», – сказал агент игрока в НХЛ Джей Пи Бэрри.

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24 комментария

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newdun
Тоже мне, устроил какую-то ромашку…
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цэсемьэр
уехать сейчас было бы максимально тупо
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Двойка Бубнова
Ответ sd4fmwrvz8
Хочу не хочу как девочка избалованная,терпи и работай молча , думал наверно все так просто будет , а нет тут пахать нужно же
А он будто не пашет? Очки исправно набирает, а в коламбусе это непросто
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Александр Филиппов
Ответ newdun
Тоже мне, устроил какую-то ромашку…
я думаю там пресса больше устроила.
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Дмитрий Кутузов
Здоровый детина, но крайне инфантильный.
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Олег Беляков
Ответ Дмитрий Кутузов
через переводчика он им это говорил) сам то он по-английски двух слов связать не может))
переводчика Марченко зовут)))
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vezina@mail.ru
Как такие нытики вообще играют??
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Дмитрий Шелема
человек умеет разворачиваться на 180, значит надо всегда соломинку в кармане носить))
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Илья Цыкунов
Потянет, я думаю.... Усердие и ещё раз усердие, а так рабочая лошадка.
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Кавабунга Шреддоголовый
В этот Ак Барс уезжать было бы верхом тупости
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Ryan T.
"Он принял решение остаться после разговора с игроками".
Представляю в каком там akue были все одноклубники, пытающиеся понять а чего он собрался уезжать-то?
Да тоска по родине, английский надо учить, быт не тот.
Даже не представляю себе как он это им говорил. Кринж
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Shumi-jr
Ответ Двойка Бубнова
А он будто не пашет? Очки исправно набирает, а в коламбусе это непросто
«Впервые в истории НХЛ 4 россиянина забили 4 шайбы» ))
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ogent
Ответ Александр Невский
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Это тебе здесь нечего делать.....
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andy18
Димка молодец. На площадке всё в порядке, это главное, а за пределами стадио всё наладится со временем. Голешник сегодня классный соорудил в одного, трудовой.
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paha
Ответ newdun
Тоже мне, устроил какую-то ромашку…
Это агенты и сми раздували ))))
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Aks_sv
Ответ цэсемьэр
уехать сейчас было бы максимально тупо
Уехать в условный ЦСКА, а потом через армию от туда пытаться вырваться
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Aks_sv
Ответ Aks_sv
Уехать в условный ЦСКА, а потом через армию от туда пытаться вырваться
Если что - я фан ЦСКА!
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Дмитрий Кутузов
Ответ Ryan T.
"Он принял решение остаться после разговора с игроками". Представляю в каком там akue были все одноклубники, пытающиеся понять а чего он собрался уезжать-то? Да тоска по родине, английский надо учить, быт не тот. Даже не представляю себе как он это им говорил. Кринж
через переводчика он им это говорил) сам то он по-английски двух слов связать не может))
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