Агент Дмитрия Воронкова сообщил, что игрок решил продолжить выступление в НХЛ.

Ранее генменеджер « » Ярмо Кекяляйнен сообщил, что тоскует по дому и подумывал о возвращении в Россию.

«Желание вернуться в Россию? Он развернулся на 180 градусов.

Он принял решение остаться на выходных после разговора с игроками и персоналом «Блю Джекетс» и советов остаться – даже от его семьи и друзей», – сказал агент игрока в НХЛ Джей Пи Бэрри.