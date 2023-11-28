Агент Воронкова о желании форварда вернуться в Россию: «Он развернулся на 180 градусов, решил остаться»
Агент Дмитрия Воронкова сообщил, что игрок решил продолжить выступление в НХЛ.
Ранее генменеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен сообщил, что Воронков тоскует по дому и подумывал о возвращении в Россию.
«Желание вернуться в Россию? Он развернулся на 180 градусов.
Он принял решение остаться на выходных после разговора с игроками и персоналом «Блю Джекетс» и советов остаться – даже от его семьи и друзей», – сказал агент игрока в НХЛ Джей Пи Бэрри.
Представляю в каком там akue были все одноклубники, пытающиеся понять а чего он собрался уезжать-то?
Да тоска по родине, английский надо учить, быт не тот.
Даже не представляю себе как он это им говорил. Кринж