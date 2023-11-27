Кекяляйнен подтвердил, что Воронков думает о возвращении в Россию: «Тосковать по дому – это нормально. Познакомим его с русскими в Коламбусе. Планируем привлечь Тютина»

Теги Ак Барс Коламбус Федор Тютин НХЛ КХЛ Ярмо Кекяляйнен Дмитрий Воронков Хоккей

Генменеджер «Коламбуса» подтвердил, что Дмитрий Воронков тоскует по России.

Ранее появилась информация о том, что Дмитрий Воронков постоянно контактирует с «Ак Барсом». Сообщалось, что форварду «Коламбуса» не очень нравится быт в США. Он также испытывает дискомфорт в связи с незнанием английского языка.

Ярмо Кекяляйнен подтвердил, что Воронков тоскует по дому и подумывал о возвращении в Россию.

«Мы решаем этот вопрос внутри команды. Для молодого игрока время от времени тосковать по дому – это нормально. Мы с этим разбираемся.

Он ладит со всеми. У него действительно хороший характер. Кажется, в раздевалке он всем очень нравится. В его глазах есть искорка. Судя по тому, что я успел узнать в этом сезоне, он очень хороший товарищ по команде. 

Мы намерены познакомить его с некоторыми русскими людьми в Коламбусе. Планируем привлечь Федора Тютина, если он захочет этого. В прошлом он помогал нам с Марченко. Он хороший человек и бывший игрок «Блю Джекетс», – сказал генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен.

В активе Воронкова 9 (3+6) очков в 16 играх НХЛ в нынешнем сезоне. В контракте игрока есть пункт, позволяющий вернуться в Фонбет Чемпионат КХЛ до конца декабря.

Материалы по теме

38 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аризона Койотис
Если это правда, то детский сад какой-то
+59
-5
+54
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sk0208827
Ответ Алексей Иванов
чем Марченко или Чинахов не наставники?
🤦
опыт , опыт, опыт. Марченко 23 года , Чинахов 22 . супер опытные и как игроки и как умудренные жизнью)))
+38
0
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Непристойное предложение
дубина)
+28
-5
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dimash Balatayev
Оказалось правдой, а писали что вброс....
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sk0208827
Воронкову нужен наставник как у Малкина был Гончар
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
5kywn5cddd
Надо перетерпеть, ну и учить английский - это всегда пригодится! Ты приехал не жить, а работать в лучшую лигу мира, притом что в команде еще кроме тебя 5 русских (включая Мерзликина)
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел Шевелев
Ответ sk0208827
нужен дядька, не все могут привыкнуть к жизни в другой стране, в дали от дома. мне кажется Тютин подошёл бы как раз, знает клуб и жизнь в Америке
Тютин бы на роль дядьки тютелька в тютельку подошёл бы
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sk0208827
Ответ Алексей Иванов
по крайней мере быт обустроить могут помочь)
нужен дядька, не все могут привыкнуть к жизни в другой стране, в дали от дома. мне кажется Тютин подошёл бы как раз, знает клуб и жизнь в Америке
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex1104
Не каждый может взять и переехать в другую страну. Даже в НХЛ.
Да, всё удобно и хорошо, но не заходит сама страна. Так бывает и к этому нужно относиться спокойно. Да, на площадке всё нормально, но если не его страна - зачем мучиться?
У каждого свой выбор. Не каждый американец приживется в клубе КХЛ, хотя вроде бы с такими деньгами жить в России совсем неплохо.
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Radik_2.0
все люди разные, конечно, но.. ты профессиональный хоккеист, который получил шанс попробовать себя в сильнейшей лиге мира. играешь в основе, в команде есть наши ребята. явно не бедствуешь по деньгам. тысячи ребят мечтают оказаться на его месте и достичь чего то. в итоге этот здоровенный лоб тоскует по дому. ну дела
+14
-5
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lexerman17rus
А помните в предыдущей новости, некоторые писали, мол это вброс желтой газетенки? Смешно выглядят клоуны сейчас.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mac Miller
По Загитовой скучает
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maxim Shumov
По этой логике - людям, которые уехали в другой город учиться в универ, оставив дома родителей и друзей - надо в начале первого курса все бросать и ехать обратно?)) дискомфорт ведь, другая жизнь
+14
-10
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владислав Свидзинский
Тютин после своего высказывания о вротене совсем пропал с поля зрения.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Кот
ща местные заклеймят парня. им ведь невдомек, что не все могут и способны адаптироваться в чужой среде. не для всех там рай (хотя сама такая мысль, уже для многих тут тянет на оскорбление чувств верующих).
+12
-9
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Иванов
Ответ sk0208827
Воронкову нужен наставник как у Малкина был Гончар
чем Марченко или Чинахов не наставники?
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юрий Толкунов
ну я хз, если честно. Игра у парня идет, по крайней мере не выпадает. Кроме него у Пиджаков еще 4 русско говорящих игрока, Марч, Чинахов, Ваня Проворов, Элвис. Уезжать надо, когда не получилось, и это всем видно, а не потому-что по маме поскучился
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maxim Shumov
Ответ Alex1104
Вы смещаете в сторону. Другая страна: другой быт, другая культура
У меня в начале учебы было ощущение, что в другой мир попал, хоть с страна с её менталитетом осталась та же. Ритм жизни и обстановка полностью изменились
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Иванов
Ответ sk0208827
🤦 опыт , опыт, опыт. Марченко 23 года , Чинахов 22 . супер опытные и как игроки и как умудренные жизнью)))
по крайней мере быт обустроить могут помочь)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex1104
Ответ Maxim Shumov
По этой логике - людям, которые уехали в другой город учиться в универ, оставив дома родителей и друзей - надо в начале первого курса все бросать и ехать обратно?)) дискомфорт ведь, другая жизнь
Вы смещаете в сторону. Другая страна: другой быт, другая культура
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
stradivari13
"не очень нравится быт в США" - это реально проблема, и никакая хорошая игра и наличие "лучшей хоккейной лиги мира" не компенсирует дискомфорт в обыденной жизни
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artem Kalugin
Ответ Алексей Иванов
чем Марченко или Чинахов не наставники?
Чинахову самому нужен дядька.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Al561
Скучно без водки))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ogent
Ответ Александр Невский
Правильно сделает если вернётся обратно в КХЛ .
Женщина, успокойтесь....
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Амин Манн
Ответ Домингес Казань
как же болелы других клубов не хотят возвращения Воронкова в КХЛ,так и слышится пусть остается там в НХЛ,по факту ничего не мешает вернутся доиграть этот сезон в КХЛ,подтянуть английский и вернутся туда на следующий сезон,он еще молод успеет и там и тут поиграть
ладно пусть возвращается, крепкс пекс мэкс!!! а то будешь думать что испугались его возвращения)). Если серьёзно то статы неплохие, хайлайты отличные. Зачем ему возвращаться? Нужно быть игоистом чтобы ждать возвращения. Понимаю было бы ноль очков, а тут
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex1104
Ответ Maxim Shumov
У меня в начале учебы было ощущение, что в другой мир попал, хоть с страна с её менталитетом осталась та же. Ритм жизни и обстановка полностью изменились
У меня не было. Хотя я и переехал в город в 250 раз больше моего. Но страна одна, всё тоже самое, только больше и лучше.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Невский
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Правильно сделает если вернётся обратно в КХЛ .
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Серый
Димон, терпи! Не смей возвращаться, у тебя и там неплохо получается.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Свидетели Овцовы
Кека, водочки ему принеси. Он домой летит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ole Gunor
им самим то , молодым парням, миллионерам не стыдно, что на их фоне, любой скандинав или чех, который приезжает еще раньше, на уровне колледжа или вообще школы, то есть не в лучшую лигу мира и уже знают язык, потому что готовятся к этому с детства, тут же даже не удосужился, хотя бы на бытовом и разговорном уровне выучить минимум.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Домингес Казань
как же болелы других клубов не хотят возвращения Воронкова в КХЛ,так и слышится пусть остается там в НХЛ,по факту ничего не мешает вернутся доиграть этот сезон в КХЛ,подтянуть английский и вернутся туда на следующий сезон,он еще молод успеет и там и тут поиграть
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЧакЧак
скоро Новый Год.....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey Bokov
ну и правильно. Дома есть дома. Здесь и стены помогают.
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmytro Dondon
Ответ Ole Gunor
им самим то , молодым парням, миллионерам не стыдно, что на их фоне, любой скандинав или чех, который приезжает еще раньше, на уровне колледжа или вообще школы, то есть не в лучшую лигу мира и уже знают язык, потому что готовятся к этому с детства, тут же даже не удосужился, хотя бы на бытовом и разговорном уровне выучить минимум.
Они знают язык с детства не по этому
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий