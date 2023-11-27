Кекяляйнен подтвердил, что Воронков думает о возвращении в Россию: «Тосковать по дому – это нормально. Познакомим его с русскими в Коламбусе. Планируем привлечь Тютина»
Генменеджер «Коламбуса» подтвердил, что Дмитрий Воронков тоскует по России.
Ранее появилась информация о том, что Дмитрий Воронков постоянно контактирует с «Ак Барсом». Сообщалось, что форварду «Коламбуса» не очень нравится быт в США. Он также испытывает дискомфорт в связи с незнанием английского языка.
Ярмо Кекяляйнен подтвердил, что Воронков тоскует по дому и подумывал о возвращении в Россию.
«Мы решаем этот вопрос внутри команды. Для молодого игрока время от времени тосковать по дому – это нормально. Мы с этим разбираемся.
Он ладит со всеми. У него действительно хороший характер. Кажется, в раздевалке он всем очень нравится. В его глазах есть искорка. Судя по тому, что я успел узнать в этом сезоне, он очень хороший товарищ по команде.
Мы намерены познакомить его с некоторыми русскими людьми в Коламбусе. Планируем привлечь Федора Тютина, если он захочет этого. В прошлом он помогал нам с Марченко. Он хороший человек и бывший игрок «Блю Джекетс», – сказал генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен.
В активе Воронкова 9 (3+6) очков в 16 играх НХЛ в нынешнем сезоне. В контракте игрока есть пункт, позволяющий вернуться в Фонбет Чемпионат КХЛ до конца декабря.
опыт , опыт, опыт. Марченко 23 года , Чинахов 22 . супер опытные и как игроки и как умудренные жизнью)))
Да, всё удобно и хорошо, но не заходит сама страна. Так бывает и к этому нужно относиться спокойно. Да, на площадке всё нормально, но если не его страна - зачем мучиться?
У каждого свой выбор. Не каждый американец приживется в клубе КХЛ, хотя вроде бы с такими деньгами жить в России совсем неплохо.