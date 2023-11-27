Кекяляйнен подтвердил, что Воронков думает о возвращении в Россию: «Тосковать по дому – это нормально. Познакомим его с русскими в Коламбусе. Планируем привлечь Тютина»

Генменеджер «Коламбуса» подтвердил, что Дмитрий Воронков тоскует по России.

Ранее появилась информация о том, что постоянно контактирует с « ». Сообщалось, что форварду « » не очень нравится быт в США. Он также испытывает дискомфорт в связи с незнанием английского языка.

Ярмо Кекяляйнен подтвердил, что Воронков тоскует по дому и подумывал о возвращении в Россию.

«Мы решаем этот вопрос внутри команды. Для молодого игрока время от времени тосковать по дому – это нормально. Мы с этим разбираемся.

Он ладит со всеми. У него действительно хороший характер. Кажется, в раздевалке он всем очень нравится. В его глазах есть искорка. Судя по тому, что я успел узнать в этом сезоне, он очень хороший товарищ по команде.

Мы намерены познакомить его с некоторыми русскими людьми в Коламбусе. Планируем привлечь , если он захочет этого. В прошлом он помогал нам с Марченко. Он хороший человек и бывший игрок «Блю Джекетс», – сказал генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен.

В активе Воронкова 9 (3+6) очков в 16 играх в нынешнем сезоне. В контракте игрока есть пункт, позволяющий вернуться в Фонбет Чемпионат КХЛ до конца декабря.