Генменеджер «Ак Барса» о том, вернется ли Яшкин к плей-офф: «Думаю, да. Операция прошла хорошо. Предварительно он выбыл на 3 месяца, но все зависит от организма»
Марат Валиуллин высказался о травме форварда Дмитрия Яшкина.
– Яшкин вернется к плей-офф?
– Я думаю, да. Операция прошла хорошо. Реабилитацию он будет проходить в Москве. Потом приедет в Казань, где продолжит восстановление.
Предварительно он выбыл на три месяца. Есть сроки в медицине, которые нужно выдерживать. Но все зависит от организма, как он себя поведет, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.