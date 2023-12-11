Генменеджер «Ак Барса» о том, вернется ли Яшкин к плей-офф: «Думаю, да. Операция прошла хорошо. Предварительно он выбыл на 3 месяца, но все зависит от организма»

Теги Ак Барс травмы Марат Валиуллин КХЛ Кубок Гагарина Дмитрий Яшкин Матч ТВ Хоккей

Марат Валиуллин высказался о травме форварда Дмитрия Яшкина.

– Яшкин вернется к плей-офф?

– Я думаю, да. Операция прошла хорошо. Реабилитацию он будет проходить в Москве. Потом приедет в Казань, где продолжит восстановление.

Предварительно он выбыл на три месяца. Есть сроки в медицине, которые нужно выдерживать. Но все зависит от организма, как он себя поведет, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

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6 комментариев
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Вывих головки плечевого сустава очень серьёзная травма, а если головка полностью выскочила из своего седла ,то ещё серьёзней и срок восстановления долог !
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Яшкину здоровья болелы Динамо помнят сколько он сделал для клуба.
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