Генменеджер «Ак Барса» о лимите: «Мы за пять легионеров. Так будет больше маневра. Будет падать цена на российских игроков, возможно»
Марат Валиуллин выступил за лимит в пять легионеров в КХЛ.
С этого сезона российские клубы могут включать в заявку на матчи Фонбет Чемпионата КХЛ только трех иностранцев вместо пяти.
8 декабря в Санкт-Петербурге прошло совещание руководителей клубов, на котором обсудили возможные изменения в регламенте лиги. На обсуждение в том числе был вынесен вопрос по количеству легионеров.
– «Ак Барс» не так давно вообще играл без легионеров. Вы за лимит в три или в пять иностранцев?
– Думаю, что мы за пять. Все равно. Так будет больше маневра, растет конкуренция среди россиян. Возможно, будет падать цена на российских игроков.
Мы же видим, что к нам по‑прежнему приезжают легионеры с высокой квалификацией, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.
Глава лиги же говорит, что в лиге 50+ легионеров было, что при 5 разрешенных, что сейчас при трех. Лимит не нужен. Нужно следить за качеством работы горе-менеджеров