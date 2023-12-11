Генменеджер «Ак Барса» о лимите: «Мы за пять легионеров. Так будет больше маневра. Будет падать цена на российских игроков, возможно»

Теги Ак Барс Марат Валиуллин КХЛ лимит на легионеров Матч ТВ Хоккей

Марат Валиуллин выступил за лимит в пять легионеров в КХЛ.

С этого сезона российские клубы могут включать в заявку на матчи Фонбет Чемпионата КХЛ только трех иностранцев вместо пяти. 

8 декабря в Санкт-Петербурге прошло совещание руководителей клубов, на котором обсудили возможные изменения в регламенте лиги. На обсуждение в том числе был вынесен вопрос по количеству легионеров. 

– «Ак Барс» не так давно вообще играл без легионеров. Вы за лимит в три или в пять иностранцев?

– Думаю, что мы за пять. Все равно. Так будет больше маневра, растет конкуренция среди россиян. Возможно, будет падать цена на российских игроков.

Мы же видим, что к нам по‑прежнему приезжают легионеры с высокой квалификацией, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

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3 комментария
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да ладно? назови хоть одного ?
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+3
Сделать 23 игрока в заявке так и не могут. В числе которых молодые так же обязательны.
Глава лиги же говорит, что в лиге 50+ легионеров было, что при 5 разрешенных, что сейчас при трех. Лимит не нужен. Нужно следить за качеством работы горе-менеджеров
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Ответ !!!ВОЛК РОССИЯ!!!
да ладно? назови хоть одного ?
Это место занимает Кирилл Петров. Федерация одобряэ
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