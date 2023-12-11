Третьяк о том, что возглавил ФХР: «До этого встречался с Путиным. Мы полтора часа разговаривали о хоккее. Он сказал: «Мне победы нужны – россиян надо объединять!»
Владислав Третьяк вспомнил о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Глава ФХР приветственным словом открыл премьеру четырехсерийного документального сериала «Российский хоккей. Сила внутри».
«Я когда возглавил Федерацию хоккея, до этого встречался с президентом нашей страны Владимиром Путиным в Кремле.
Мы полтора часа разговаривали о хоккее, и знаете, что он мне сказал: «Владислав Александрович, мне победы нужны – мне россиян надо объединять!» – заявил со сцены президент ФХР Владислав Третьяк.
Напомним, Третьяк ранее уже делился воспоминаниями об этой встрече с Путиным.
Владислав Третьяк: «Президент сказал: «Забирайте хоккей. Мне победы нужны, мне россиян объединить надо»
Владислав Третьяк: «Россияне – очень скромные люди. Мы никогда не говорим о своих победах. А ведь на них мы воспитываем молодежь»
И всё, единение с холопами. Можем повторить.🤣
напоминает болезнь или ему сказать больше нечего
1/3як когда на унитазе сидит, тоже про путина думает?