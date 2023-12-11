Третьяк о том, что возглавил ФХР: «До этого встречался с Путиным. Мы полтора часа разговаривали о хоккее. Он сказал: «Мне победы нужны – россиян надо объединять!»

Владислав Третьяк вспомнил о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава ФХР приветственным словом открыл премьеру четырехсерийного документального сериала «Российский хоккей. Сила внутри».

«Я когда возглавил Федерацию хоккея, до этого встречался с президентом нашей страны в Кремле.

Мы полтора часа разговаривали о хоккее, и знаете, что он мне сказал: «Владислав Александрович, мне победы нужны – мне россиян надо объединять!» – заявил со сцены президент ФХР Владислав Третьяк.

Напомним, Третьяк ранее уже делился воспоминаниями об этой встрече с Путиным.

Владислав Третьяк: «Президент сказал: «Забирайте хоккей. Мне победы нужны, мне россиян объединить надо»

Владислав Третьяк: «Россияне – очень скромные люди. Мы никогда не говорим о своих победах. А ведь на них мы воспитываем молодежь»