Третьяк о том, что возглавил ФХР: «До этого встречался с Путиным. Мы полтора часа разговаривали о хоккее. Он сказал: «Мне победы нужны – россиян надо объединять!»

Теги ФХР Владислав Третьяк Владимир Путин Политика Хоккей

Владислав Третьяк вспомнил о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава ФХР приветственным словом открыл премьеру четырехсерийного документального сериала «Российский хоккей. Сила внутри».

«Я когда возглавил Федерацию хоккея, до этого встречался с президентом нашей страны Владимиром Путиным в Кремле.

Мы полтора часа разговаривали о хоккее, и знаете, что он мне сказал: «Владислав Александрович, мне победы нужны – мне россиян надо объединять!» – заявил со сцены президент ФХР Владислав Третьяк.

Напомним, Третьяк ранее уже делился воспоминаниями об этой встрече с Путиным.

Владислав Третьяк: «Президент сказал: «Забирайте хоккей. Мне победы нужны, мне россиян объединить надо»

Владислав Третьяк: «Россияне – очень скромные люди. Мы никогда не говорим о своих победах. А ведь на них мы воспитываем молодежь»

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30 комментариев
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Одна на всех мы за ценой не постоим. Сто лет один ответ. Нет бы сказал мне нужна здоровая нация, все средства из бюджета на спорт только в детей и в массовость. Нет же, нужны победы, надо объединять. Ни побед, ни объединения, коньки детские 10к, молодцы Влад с Вовой.
+41
-1
+40
Ну победили пока только здравый смысл
+21
-1
+20
На самом деле он сказал "обеднять", а не "объединять"
+21
-2
+19
Во всяких швейцариях и швециях живут без консолидации общества, а в КНДР консолидация 100%-ая. Сравнишь и подумаешь, а надо ли объединяться..
+12
-1
+11
"Мне". Не России ,не народу,Не тупо стране."Мне". ............
+12
-1
+11
вечный холуй владик
+8
-1
+7
Ответ Hitgoe Himgob
Одна на всех мы за ценой не постоим. Сто лет один ответ. Нет бы сказал мне нужна здоровая нация, все средства из бюджета на спорт только в детей и в массовость. Нет же, нужны победы, надо объединять. Ни побед, ни объединения, коньки детские 10к, молодцы Влад с Вовой.
По сути то правильно сказал. Президент думает о себе. Впереди выборы. Рейтинг сейчас поднимают победы. А как могут поднять рейтинг допустим производство качественных дешёвых коньков, дешёвых клюшек, бесплатные секции, строительство катков....
+4
0
+4
Ответ Stan Giroux
Ну победили пока только здравый смысл
еще и белорусов
+3
0
+3
Хотелось бы узнать а как поживает ночная лига что то давно не слышно?Наверно главная звезда от туда ушла.
+3
0
+3
они зубы почистить не могут чтобы ввп не упомянуть
+2
0
+2
Ну теперь уж точно понятно, объединил, так объединил. "Объединятор и холуй" - прекрасная пьеса бы получилась
+2
0
+2
А Третьяку послышалось "Мне катки нужны, нам Канаду надо обгонять"
+2
0
+2
Да, видимо тяжело в хоккее, а то могли Канаду, как Баварию "купить".😅
И всё, единение с холопами. Можем повторить.🤣
+2
0
+2
Повторяетесь, Владислав Александрович, все это уже транслируется по десятому кругу. Необходима новая встреча с президентом.
+2
0
+2
Третьяк 20 лет эту фразу повторяет...
напоминает болезнь или ему сказать больше нечего
+1
0
+1
А когда-то Владик был простым парнем из подмосковного села Орудьево который вырос в великого хоккейного вратаря, а потом превратился в обычного жополиза времена однако!!!
+2
-1
+1
Не России нужны победы, а ему.
1/3як когда на унитазе сидит, тоже про путина думает?
+1
0
+1
Без сапога барина в заднем проходе подобным персонажам никак.
+1
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+1
Ответ PolarBear
А чего Путин Мутку в футболе так не сказал "Мне победы нужны " ?
потому что мутку надо не понятно на каком языке обьяснять,он на своем каком то разговаривает
+2
-1
+1
Ответ Lanc
Во всяких швейцариях и швециях живут без консолидации общества, а в КНДР консолидация 100%-ая. Сравнишь и подумаешь, а надо ли объединяться..
ты чего тут лодку шатаешь? -_-
+1
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Славик до седых мудей дожил, а ума не купил.
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Ох уж эти хоккейные победы, одна бежит да другой погоняет, кубки ставить некуда, а нация едина что твой Манчестер Юнайтед.
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Другой способ "обьединения" нашли.
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А чего Путин Мутку в футболе так не сказал "Мне победы нужны " ?
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Ответ astatnik
еще и белорусов
Хорош)
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Ответ ash918
Славик до седых мудей дожил, а ума не купил.
ну так тебе шайба в жбан будет несколько раз в день прилетать... А маски не еще были, ой не те!
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Ответ Dinamik1
Хотелось бы узнать а как поживает ночная лига что то давно не слышно?Наверно главная звезда от туда ушла.
Главная звезда с подозрением относится к морозильным установкам.
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