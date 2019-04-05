Владислав Третьяк: «Президент сказал: «Забирайте хоккей. Мне не победы нужны, мне россиян объединить надо»

Теги ФХР Владислав Третьяк Бобби Кларк Александр Овечкин Сборная Канады по хоккею Владимир Путин суперсерия Валерий Харламов сборная СССР Политика Хоккей

Президент ФХР, бывший вратарь сборной СССР Владислав Третьяк поделился воспоминаниями о Суперсерии-1972.

– Эти матчи – это была революция в хоккее, это была не игра, это был бой двух систем. Канадцы думали, что будет легкая прогулка, но когда в первые два матча Харламов показал лучший класс – ему уже почти сразу принесли в гостиницу чек на миллион долларов. Он сказал – нет, я за ЦСКА буду играть. И они поняли, что он может их похоронить.

Дали задание Бобби Кларку. Я его знал, хороший хоккеист, боец. Но ему тренер поручил убрать Харламова. Он стал антигероем, да, но вырубал его буквально топором, бил ему по голеностопу. Удаляли судьи – но он сделал так, что Харламов последнюю игру не играл.

– Хоккей и НХЛ – это был большой бизнес. А вы жили как абсолютно лоу-миддл класс.

– Помню, приехали в Бостон играть, уже 1976 год. И канадцы сказали – в сборной вы хороши, но клубами не обыграете. И мы обыграли. Но в последнем матче поставили судью вредного, и обыграть их было невозможно. А на пресс-конференции смеялись над нашими зарплатами в 200 долларов и удивлялись! Они о таких ценах даже не знали.

– Думаю, та суперсерия продлила жизнь Советскому союзу. Вот была война, вот победа, Гагарин, космос, а потом стало все грустнее. А спорт объединил страну и показал, что мы способны совершать чудеса, и побеждать канадцев. Они же играли без шлемов…

– И без зубов!

– Это как школьнику драться с отборной шпаной. Вы победили, и зал встал. В спорте важна честность, и в политике это имеет значение, но мы решили с тобой об этом не говорить, хоть ты депутат...

– Сегодня ведь самый популярный хоккеист в мире – Овечкин. А он россиянин. Его боготворят, людям политика не важна, они его любят и уважают.

До игры они с нами не здоровались, а когда мы их обыграли – стали для них героями. Помню, когда игры проходили в Москве, все смотрели, уроков не было, везде стояли экраны и все смотрели матчи Канада – СССР. Эти матчи сделали революцию. Мы защищали честь не только СССР, но и всего европейского хоккея.

– Это был серьезный сдерживающий фактор для развала экономического, к которому все шло, но нашей стране нужно было вокруг чего-то объединяться...

– Перебью. Когда меня к президенту вызвали и спросили, чего это мы за 15 лет с 1993 года чемпионами мира не становились, я ответил – ну, так-то и так-то. Он сказал: ну давайте, хоккей забирайте. Мне не победы нужны, мне россиян объединить надо.

Когда идет Олимпиада – смотрят все, потому что это Россия. Это наша гордость, любой спортсмен если наш выходит – вся страна болеет и переживает за каждого. И патриотизм – это хорошее чувство, его не надо бояться, это твоя страна, ты здесь вырос, тебя научили играть или трудиться, воспитали тебя, – сказал Третьяк.

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