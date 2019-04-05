Владислав Третьяк: «Президент сказал: «Забирайте хоккей. Мне не победы нужны, мне россиян объединить надо»

Президент ФХР, бывший вратарь сборной СССР Владислав Третьяк поделился воспоминаниями о Суперсерии-1972.

– Эти матчи – это была революция в хоккее, это была не игра, это был бой двух систем. Канадцы думали, что будет легкая прогулка, но когда в первые два матча Харламов показал лучший класс – ему уже почти сразу принесли в гостиницу чек на миллион долларов. Он сказал – нет, я за ЦСКА буду играть. И они поняли, что он может их похоронить.

Дали задание . Я его знал, хороший хоккеист, боец. Но ему тренер поручил убрать Харламова. Он стал антигероем, да, но вырубал его буквально топором, бил ему по голеностопу. Удаляли судьи – но он сделал так, что Харламов последнюю игру не играл.

– Хоккей и НХЛ – это был большой бизнес. А вы жили как абсолютно лоу-миддл класс.

– Помню, приехали в Бостон играть, уже 1976 год. И канадцы сказали – в сборной вы хороши, но клубами не обыграете. И мы обыграли. Но в последнем матче поставили судью вредного, и обыграть их было невозможно. А на пресс-конференции смеялись над нашими зарплатами в 200 долларов и удивлялись! Они о таких ценах даже не знали.

– Думаю, та суперсерия продлила жизнь Советскому союзу. Вот была война, вот победа, Гагарин, космос, а потом стало все грустнее. А спорт объединил страну и показал, что мы способны совершать чудеса, и побеждать канадцев. Они же играли без шлемов…

– И без зубов!

– Это как школьнику драться с отборной шпаной. Вы победили, и зал встал. В спорте важна честность, и в политике это имеет значение, но мы решили с тобой об этом не говорить, хоть ты депутат...

– Сегодня ведь самый популярный хоккеист в мире – Овечкин. А он россиянин. Его боготворят, людям политика не важна, они его любят и уважают.

До игры они с нами не здоровались, а когда мы их обыграли – стали для них героями. Помню, когда игры проходили в Москве, все смотрели, уроков не было, везде стояли экраны и все смотрели матчи Канада – СССР. Эти матчи сделали революцию. Мы защищали честь не только СССР, но и всего европейского хоккея.

– Это был серьезный сдерживающий фактор для развала экономического, к которому все шло, но нашей стране нужно было вокруг чего-то объединяться...

– Перебью. Когда меня к президенту вызвали и спросили, чего это мы за 15 лет с 1993 года чемпионами мира не становились, я ответил – ну, так-то и так-то. Он сказал: ну давайте, хоккей забирайте. Мне не победы нужны, мне россиян объединить надо.

Когда идет Олимпиада – смотрят все, потому что это Россия. Это наша гордость, любой спортсмен если наш выходит – вся страна болеет и переживает за каждого. И патриотизм – это хорошее чувство, его не надо бояться, это твоя страна, ты здесь вырос, тебя научили играть или трудиться, воспитали тебя, – сказал Третьяк.

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