Владислав Третьяк: «Президент сказал, когда мне поручили возглавить ФХР: мне не победы нужны, мне нужно россиян объединять»
ФХР хочет провести международный турнир с участием «России 25» в Омске и Новосибирске.
Об этом сообщил глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
В рамках майского турне по маршруту Челябинск – Астана – Красноярск – Тула – Минск «Россия 25» под руководством тренера Романа Ротенберга провела 8 матчей против сборной Беларуси, одержав шесть побед и потерпев два поражения. В активе сборной также одна победа в игре против Казахстана.
«Мы хотим провести такой же турнир в Сибири – Новосибирске и Омске.
Не ясно, когда мы еще будем играть на Олимпиаде и на чемпионате мира, главное – не упустить молодежь, которая смотрит, чтобы уехать в Европу или в Америку. Поэтому мы собираем команду «Россия 25», мы смотрим на них. Большой праздник был в Красноярске, Челябинске, Астане.
Флаг и гимн объединяют людей. Президент сказал мне, когда мне поручили возглавить федерацию: мне не победы нужны, мне нужно россиян объединять», – сказал Владислав Третьяк.
Владислав Третьяк: «Путин как-то вызвал меня в Кремль и сказал: «Мне победы нужны»
(С)А.Г Невзоров
Не-а )))
Наверное потому, что катков мало. Нужно больше.