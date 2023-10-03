Владислав Третьяк: «Президент сказал, когда мне поручили возглавить ФХР: мне не победы нужны, мне нужно россиян объединять»

ФХР хочет провести международный турнир с участием «России 25» в Омске и Новосибирске.

Об этом сообщил глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

В рамках майского турне по маршруту Челябинск – Астана – Красноярск – Тула – Минск «Россия 25» под руководством тренера Романа Ротенберга провела 8 матчей против сборной Беларуси, одержав шесть побед и потерпев два поражения. В активе сборной также одна победа в игре против Казахстана.

«Мы хотим провести такой же турнир в Сибири – Новосибирске и Омске.

Не ясно, когда мы еще будем играть на Олимпиаде и на чемпионате мира, главное – не упустить молодежь, которая смотрит, чтобы уехать в Европу или в Америку. Поэтому мы собираем команду «Россия 25», мы смотрим на них. Большой праздник был в Красноярске, Челябинске, Астане.

Флаг и гимн объединяют людей. Президент сказал мне, когда мне поручили возглавить федерацию: мне не победы нужны, мне нужно россиян объединять», – сказал Владислав Третьяк.

Владислав Третьяк: «Путин как-то вызвал меня в Кремль и сказал: «Мне победы нужны»