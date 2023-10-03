Владислав Третьяк: «Президент сказал, когда мне поручили возглавить ФХР: мне не победы нужны, мне нужно россиян объединять»

Теги ФХР Владислав Третьяк Владимир Путин ЧМ по хоккею олимпийский хоккейный турнир Политика ТАСС сборная России U25 Хоккей

ФХР хочет провести международный турнир с участием «России 25» в Омске и Новосибирске.

Об этом сообщил глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

В рамках майского турне по маршруту Челябинск – Астана – Красноярск – Тула – Минск «Россия 25» под руководством тренера Романа Ротенберга провела 8 матчей против сборной Беларуси, одержав шесть побед и потерпев два поражения. В активе сборной также одна победа в игре против Казахстана.

«Мы хотим провести такой же турнир в Сибири – Новосибирске и Омске.

Не ясно, когда мы еще будем играть на Олимпиаде и на чемпионате мира, главное – не упустить молодежь, которая смотрит, чтобы уехать в Европу или в Америку. Поэтому мы собираем команду «Россия 25», мы смотрим на них. Большой праздник был в Красноярске, Челябинске, Астане.

Флаг и гимн объединяют людей. Президент сказал мне, когда мне поручили возглавить федерацию: мне не победы нужны, мне нужно россиян объединять», – сказал Владислав Третьяк.

Владислав Третьяк: «Путин как-то вызвал меня в Кремль и сказал: «Мне победы нужны»

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35 комментариев

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Basil Poliduris
АХ ВОТ ОНО ЧТО ОКАЗЫВАЕТСЯ
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Александр Сандалов
Чёт помню один Алоизыч говорил ,что всех немцев нужно объединить,потом в Австрию вошел и близ лежащие страны
+28
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Глеб Глебыч
В один пучок
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Артём Сергеев
Ответ Глеб Глебыч
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S Works Tarmac SL7
Всё, к чему бы он не прикоснулся, превращается в 💩
(С)А.Г Невзоров
+10
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Beloded2007
"Мне нужно россиян обеднять", - сказал Путин.
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Мари Хуан
Нашел великого объединятеля)
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Red Sonya
И заплакал
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lenson
Куда Путин сует своих друзей некомпетентных, там действительно побед нет
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Dmitriy Racheev
Ответ S Works Tarmac SL7
Всё, к чему бы он не прикоснулся, превращается в 💩 (С)А.Г Невзоров
А если за говно берётся, то просто тратит меньше сил
+4
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Артем Зырянов
Несколько лет назад фраза звучала иначе. Путин спросил, почему нет побед с 1993-го? Мне победы нужны, мне россиян объединить нужно.
+3
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Михаил Борисенок
уж объединенил, так объеденил
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kenny_182
Ага. Поэтому запустили блевотную кампанию "Красная Машина и в свитерах СССР играли? Чтобы объединить кого? Бредящих о совке маразматиков с нормальными людьми?
+3
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Railway/
«Флаг и гимн объединяют людей»
Не-а )))
+2
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Gonzo754
Так и сказал: раскол в обществе?
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Поцелуй Рубиалеса
Ответ Александр Сандалов
Чёт помню один Алоизыч говорил ,что всех немцев нужно объединить,потом в Австрию вошел и близ лежащие страны
Ещё немцев тогда очень притесняли что в Польше, что в Чехословакии.
+2
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mr.Big
)))) под столом)))
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Павел Павлов
Нафига вообще нужны победы в спорте? Вы присмотритесь только,какое качество скольжения у наших хоккеистов! А футболисты то как красиво бегают!!
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deng777
Главы других спортивных федерации не благодарите, - добавил Третьяк)))
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Lisic
Может, обеднять?
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Виктор Войнов
И добавил: а объединяют их победы...
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Сергей
Ну типа скрепить
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Вечно в бане
А россияне взяли, и не объединились.
Наверное потому, что катков мало. Нужно больше.
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Даня Чебыкин
мда? чот помниться что в прошлые разы третьяк говорил что президент конкретно требовал побед. маразм накрыл тряпьяка совсем?
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Uriy walmart
Ответ Dmitry_1986
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,,😂😂😂
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