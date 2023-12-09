Гендиректор «Авангарда»: «Мы поддерживаем возврат лимита до 5 легионеров. Но это исключительная компетенция Минспорта России»

Теги Авангард ФХР КХЛ Министерство спорта России Герман Чистяков лимит на легионеров маркетинг Хоккей

Гендиректор «Авангарда» выступил за лимит в 5 легионеров.

С этого сезона российские клубы могут включать в заявку на матчи Фонбет Чемпионата КХЛ только 3 иностранцев вместо 5. 

8 декабря в Санкт-Петербурге прошло совещание руководителей клубов, на котором обсудили возможные изменения в регламенте лиги.

На обсуждение в том числе был вынесен вопрос по количеству легионеров.

«Было интересно пообщаться с коллегами из других клубов, с руководителями ФХР и КХЛ. Само совещание прошло динамично, решений не принималось, скорее, нас проинформировали о результатах работы рабочей группы и о ближайших планах лиги.

От нашего клуба самое деятельное участие в работе группы принимал спортивный директор Евгений Забуга. Важными темами для нас являются лимит на легионеров, ряд предложений, направленных на регулирование количества переходов игроков, изменение сроков проведения чемпионата в сезоне-24/25, дополнения в правила учета потолка заработных плат и в нормы о совершении переходов между клубами.

Мы поддерживаем возврат лимита до пяти легионеров, но я считаю, что изменить существующий формат будет непросто, поскольку это исключительная компетенция Минспорта России. Пытаться надо, лига сообщила, что будет работать вместе с Министерством спорта в этом направлении.

В самом ближайшем будущем мы намерены предложить лиге наладить регулярные отраслевые встречи, например, коммерческих служб клубов, маркетинговых департаментов, финансовых директоров. Нам важно и нужно общаться, делиться опытом, заимствовать работающие практики. Нельзя замыкаться только на себе, мы делаем одно дело – развиваем профессиональный хоккей. У каждого клуба есть интересные кейсы, которые полезно обсуждать и затем применять в своей работе», – сказал Герман Чистяков. 

1 комментарий
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Да я думаю надо вернуть 5 легионеров, то и вообще отменить хотя бы на время, но Минспорт не пойдёт на это
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