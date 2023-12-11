Вайсфельд о спаде ЦСКА: «Речь о комплексе проблем: чрезмерная вера в свои силы, вопрос Федотова, травмы, болезни»

Леонид Вайсфельд высказался о спаде в игре ЦСКА.

На данный момент клуб занимает шестое место в таблице Запада с 46 очками после 39 игр.

– Московские армейцы свою игру пока не нашли. Какие проблемы у красно-синих? Мало свежей крови и ветераны, которые давно в команде, пресытились победами?

– Где тонко, там и рвется. Бытует выражение у игроков: «Вот в плей-офф мы прибавим». Но ведь до плей-офф еще нужно добраться, а набор оптимальной формы как-то у затянулся. Теперь открылись новые проблемы – какой-то вирус, из-за которого не может собрать полный состав.

Думаю, что отрицательно отразилась на игре ЦСКА и история с Федотовым. Я говорю только хоккейную сторону вопроса. Идет шумиха, Федотов не готов, а как результат – матчи проигрываются и очки не набираются.

Да, сейчас Федотов заиграл надежнее. По ходу чемпионата он, действительно, прибавляет. Так вот, какой-то одной причины в затянувшемся спаде быть не может. Тут речь о комплексе проблем: чрезмерная вера в свои силы, травмы, болезни, вопрос , – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.