ФХР о санкциях ИИХФ в отношении Федотова: «Мы не платим штраф, мы его оспариваем. Пока платежного поручения у нас нет»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ КХЛ Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Гендиректор ФХР рассказал о ситуации с санкциями ИИХФ в отношении Ивана Федотова.

В августе вратарь был дисквалифицирован на четыре месяца за подписание контракта с ЦСКА, несмотря на действующее соглашение с «Филадельфией».

Федотов принимал участие в матчах за армейцев в Фонбет Чемпионате КХЛ, и в итоге ИИХФ наложила штраф в размере 5 тысяч швейцарских франков.

«Мы не будем скрывать информацию, если она будет. Сидим ровно. Скорее всего, решение по всем претензиям будет вынесено в один день.

Штраф есть, мы его не платим, мы его оспариваем. Пока платежного поручения у нас нет», — сказал Дмитрий Курбатов.

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6 комментариев
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я думаю ИИХФ уже поняла, что Россия готова послать её окончательно, поэтому дисциплинарный комитет не может до сих пор собраться, да и новых штрафов за Федотова не выписывали. ИИХФ понимает, что Россия спокойно обойдётся без европейцев, а сотрудничество с НХЛ никак не пострадало, так как приносит много дивидендов для обеих сторон. Я думаю, что после нового года будет принято решение, что дисквалификация Федотова закончена, ФХР остаётся под эгидой ИИХФ и выплачивает эти 5 тысяч штрафа.
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