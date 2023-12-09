ФХР о санкциях ИИХФ в отношении Федотова: «Мы не платим штраф, мы его оспариваем. Пока платежного поручения у нас нет»

Гендиректор ФХР рассказал о ситуации с санкциями ИИХФ в отношении Ивана Федотова.

В августе вратарь был дисквалифицирован на четыре месяца за подписание контракта с , несмотря на действующее соглашение с «Филадельфией».

принимал участие в матчах за армейцев в Фонбет Чемпионате КХЛ, и в итоге наложила штраф в размере 5 тысяч швейцарских франков.

«Мы не будем скрывать информацию, если она будет. Сидим ровно. Скорее всего, решение по всем претензиям будет вынесено в один день.

Штраф есть, мы его не платим, мы его оспариваем. Пока платежного поручения у нас нет», — сказал Дмитрий Курбатов.