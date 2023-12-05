Федоров о 3:0 с «Металлургом»: «Очень рад за команду, она сплотилась, помогла вратарю сделать свое дело. Мы в процессе»

Сергей Федоров прокомментировал победу в матче против «Металлурга» (3:0).

«Важный матч для нас. Мы не совсем удачно сыграли в Челябинске. Сегодня приехало пару новых игроков. Рад за ребят, которые присоединились к нам и хорошо сыграли, особенно те, кто дебютировал в КХЛ.

Очень рад за команду, она сплотилась, помогла вратарю сделать свое дело. Мы в процессе.

Почему заявил Егора Соловьева? Потому что других игроков не было. Егор молодец. Прилетел к нам ночью. Для первого матча я доволен его игрой. Очень сложно влиться в коллектив и выполнять поставленные задачи, особенно в игре без шайбы. Для первого раза он здорово сыграл именно без шайбы. А шайбой он распоряжался достаточно хорошо.

Поздравляю его с первым голом. Это важный шаг. Дальше – только вперед и становиться хорошим игроком в », – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.