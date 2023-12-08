Федоров о 4:1 с «Витязем»: «Важные два очка, третий матч на выезде. Федотов помог ЦСКА уверенными действиями»

Сергей Федоров оценил победу над «Витязем» (4:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Считаю, что хорошая игра от наших ребят. Важная игра для нас, важные два очка, третий матч на выезде. Рад за ребят, особенно за молодых, влились в команду.

Мы должны делать очень простые вещи, владея шайбой. Мы всегда ребятам говорим, если ситуация под сильным давлением, шайба должна идти вперед или на партнера. Никто не запрещает играть с шайбой, никогда этого не делали, но когда возникает экстремальная ситуация и момент стопроцентного владения шайбой превращается в «50 на 50», мы просим ребят сыграть шайбой вперед на партнера или в глубину зоны атаки.

В общем и целом, думаю, нам надо подумать, как мы будем играть без шайбы, хотя в третьем периоде у нас получилось сыграть грамотно на своих местах, не идти к сопернику, потому что знали, как играет « ». Это очень быстрая, хорошая игра, переход от обороны к атаке в одну-две секунды. Ребята это усвоили, сыграли каждый на своих местах. Немножко ненужный гол пропустили, тем не менее – молодцы, сумели довести до победы, забить важный третий гол.

Рад, что получает игровую практику, считаю, что он хорошо отыграл, помог ребятам своими уверенными действиями, это придало нам очень много сил.

Сергей Плотников не выходил на лед после драки? Пока не знаю его состояние, сейчас он проходит обследование, это займет какое-то время», – сказал главный тренер .