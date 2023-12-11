Генменеджер «Ак Барса»: «К Жафярову проявляют интерес порядка трех-пяти клубов. Ведем диалог, но до конкретики еще не доходило»

Теги Ак Барс возможные переходы Марат Валиуллин КХЛ Дамир Жафяров Матч ТВ Хоккей

Марат Валиуллин высказался о возможном обмене Дамира Жафярова из «Ак Барса».

– Травма Яшкина открывает возможность играть Дамиру Жафярову? Или вы его меняете? Я слышал, проблема в том, что «Ак Барс» хочет получить порядка 20 млн рублей компенсации, но другие клубы КХЛ эти деньги не дают.

– Доля правды в ваших словах есть, но, кроме того, мы рассматриваем какие-то варианты усиления на место Жафярова. Мы же понимаем, что он серьезный форвард.

Да, в Казани у него не пошло. И каждый игрок зависит от тренера. Но он может усилить другие клубы. Если мы сможем получить какую-то компенсацию – это хорошо. То, о чем вы говорили. И возможно, будет какой-то игрок на обмен.

– Есть ли рыночный спрос на Жафярова?

– К нему проявляют интерес порядка трех-пяти клубов, которые обращались в «Ак Барс» – и мы ведем диалог. Но до конкретики еще не доходило. Возможно, что-то станет известно в ближайшие дни, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

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1 комментарий
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Ну не должен ваш игрок забивающий голов чаще, чем остальные получать серьезную травму выполняя работу Вялого центра. Понятно, что никто не застрахован от этого. Но от основного центрфорварда должен быть хоть какой то толк
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