Генменеджер «Ак Барса»: «К Жафярову проявляют интерес порядка трех-пяти клубов. Ведем диалог, но до конкретики еще не доходило»

Марат Валиуллин высказался о возможном обмене Дамира Жафярова из «Ак Барса».

– Травма Яшкина открывает возможность играть ? Или вы его меняете? Я слышал, проблема в том, что «Ак Барс» хочет получить порядка 20 млн рублей компенсации, но другие клубы эти деньги не дают.

– Доля правды в ваших словах есть, но, кроме того, мы рассматриваем какие-то варианты усиления на место Жафярова. Мы же понимаем, что он серьезный форвард.

Да, в Казани у него не пошло. И каждый игрок зависит от тренера. Но он может усилить другие клубы. Если мы сможем получить какую-то компенсацию – это хорошо. То, о чем вы говорили. И возможно, будет какой-то игрок на обмен.

– Есть ли рыночный спрос на Жафярова?

– К нему проявляют интерес порядка трех-пяти клубов, которые обращались в «Ак Барс» – и мы ведем диалог. Но до конкретики еще не доходило. Возможно, что-то станет известно в ближайшие дни, – сказал генеральный менеджер « » Марат Валиуллин.