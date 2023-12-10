Антон Курьянов рассказал о селекционных планах «Авангарда».

– , , . Стоит ли ждать приятных сюрпризов в этом направлении?

– Мы над этим работаем. В наших списках присутствуют фамилии, которые вы назвали. Есть и другие.

По Жафярову «Ак Барс» знает нашу позицию. Здесь получается такой пинг-понг. Наша задача – вытащить игроков, которые нам нужны, с наименьшими потерями. Вопрос не закрыт.

Иногда для совершения сделки нужно месяц потратить. В паузу будет проще решать вопросы.

– По Вею тема закрыта?

– Да, но она не связана с вопросом перевода денег, как поспешили написать ваши коллеги. Если бы мы договорились с « » о переходе, то по финансам все бы решили. Это не проблема даже в нынешних условиях.

Теперь к сути. В чемпионате другой регламент. И если клуб заявил легионера, то потом не может на его место взять нового. Количество лицензий для иностранцев на сезон ограничено. Хозяин «Мангейма» – очень богатый человек. Он сказал, что ему деньги не нужны, а необходим игрок. Вей на сегодняшний день является одним из лучших бомбардиров своей команды и лиги в целом. На этом вопрос закрыт.

Плюс надо учитывать отношение к русским. Мы долго общались на тему Вея и вели переговоры, но обратной связи в плане того, что бы немцы хотели бы видеть взамен, со стороны «Мангейма» не получили, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.