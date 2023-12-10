Генменеджер «Авангарда» о селекции: «По Жафярову «Ак Барс» знает нашу позицию. Задача – вытащить игроков, которые нам нужны, с наименьшими потерями. Вопрос не закрыт»
Антон Курьянов рассказал о селекционных планах «Авангарда».
– Жафяров, Бердин, Заседа. Стоит ли ждать приятных сюрпризов в этом направлении?
– Мы над этим работаем. В наших списках присутствуют фамилии, которые вы назвали. Есть и другие.
По Жафярову «Ак Барс» знает нашу позицию. Здесь получается такой пинг-понг. Наша задача – вытащить игроков, которые нам нужны, с наименьшими потерями. Вопрос не закрыт.
Иногда для совершения сделки нужно месяц потратить. В паузу будет проще решать вопросы.
– По Вею тема закрыта?
– Да, но она не связана с вопросом перевода денег, как поспешили написать ваши коллеги. Если бы мы договорились с «Мангеймом» о переходе, то по финансам все бы решили. Это не проблема даже в нынешних условиях.
Теперь к сути. В чемпионате Германии другой регламент. И если клуб заявил легионера, то потом не может на его место взять нового. Количество лицензий для иностранцев на сезон ограничено. Хозяин «Мангейма» – очень богатый человек. Он сказал, что ему деньги не нужны, а необходим игрок. Вей на сегодняшний день является одним из лучших бомбардиров своей команды и лиги в целом. На этом вопрос закрыт.
Плюс надо учитывать отношение к русским. Мы долго общались на тему Вея и вели переговоры, но обратной связи в плане того, что бы немцы хотели бы видеть взамен, со стороны «Мангейма» не получили, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.