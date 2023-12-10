Вайсфельд о Билялетдинове: «В таком возрасте тренировать не стоит. В «Ак Барсе» не очень здоровая обстановка. Ситуация с Жафяровым непонятна»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов Леонид Вайсфельд Милош Ржига КХЛ Дамир Жафяров Хоккей

Леонид Вайсфельд считает, что в «Ак Барсе» не очень здоровая обстановка.

– Заметно в ноябре просел записной фаворит восточной конференции «Ак Барс». Что происходит с казанцами, у которых к тому же травму получил один из лидеров Дмитрий Яшкин, выбывший на неопределенный срок?

– Сложно, конечно, сказать, что в Казани происходит. Скажу банальную фразу – чтобы понимать процессы, происходящие в «Ак Барсе», нужно находиться внутри и понимать, что происходит там на самом деле.

Мне кажется, что там не очень здоровая обстановка. Вот ситуация с Дамиром Жафяровым мне очень непонятна. Это элитный хоккеист по меркам нашего чемпионата, и он в Казани не играет и даже в поездки с командой не ездит. Зачем вы его маринуете в запасе?! Поменяйте его тогда на кого-нибудь. Я думаю, там очередь из желающих выстроится, когда станет известно, что Жафяров на рынке.

А там, в Казани какие-то вещи непонятные происходят. Что касается Зинэтулы Билялетдинова – я с огромным уважением к нему отношусь, но мне почему-то кажется, что в таком возрасте уже тренировать не стоит. Я вспоминаю Милоша Ржигу, так он говорил мне: «Леонид, в КХЛ дольше 10 лет тренером работать нельзя». Это сумасшедшее, колоссальное напряжение, которое испытывают тренеры. 

У меня такое впечатление, что в «Ак Барсе» потеряли нити управления командой. Опять же – я могу ошибаться. Говорю то, что вижу со стороны. Искренне желаю казанцам успеха, и чтобы они хорошо выступили. Может быть, и это вполне вероятно, что в конце сезона они привычно выстрелят и в плей-офф сыграют очень хорошо, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

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5 комментариев
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Ак Барс и прошлый год был не очень, но пришёл ЗХБ и вывел их в финал. А теперь какой-то поц рассказывает, что тренер старый... Жафяров сам выбрал свою дорогу, когда побежал за большими деньгами в СКА( кстати почему он там не пригодился?), а потом в Казань. Если-бы он уменьшил свои денежные хотелки, то его давно бы обменяли, а так как покупать кота в мешке за такие деньги никто не хочет, он и сидит спокойно на заднице, получая хорошую зарплату, за которую не надо даже работать( и не говорите мне, что переписывать контракты с понижением зарплаты может только СКА). В этом сезоне все команды лихорадит, у всех есть спады и подъёмы и Казань не исключение( на востоке болельщики только Браташа не предлагали отправить в отставку)
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печально, что в какой то степени старый Билл губит карьеру(целый сезон под откос) крутому хоккеисту Жафярову. тут гудеть надо и спасать эту ситуацию. Уважение к АБ и Биллу после этой ситуации, конечно поубавилось. В лиге игроков не хватает нормального уровня, а эти зажравшиеся татары, такому игроку играть не дают.
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Мне кажется, главная проблема "Ак Барса", которая перешла из прошлогоднего АБ в нынешний сезон - это перенасыщенность звездами прошлых лет, которые толкаются локтями друг с другом и в раздевалке, и на площадке, и очень слабые голкиперы. Странная позиция менеджеров АБ - скупить всех полевых звезд в КХЛ, но в ворота поставить дырку. Звезды выглядят немотивированными, безразличными к команде, вратари всё пропускают. Так и проиграли прошлый КГ.
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