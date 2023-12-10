Вайсфельд о Билялетдинове: «В таком возрасте тренировать не стоит. В «Ак Барсе» не очень здоровая обстановка. Ситуация с Жафяровым непонятна»

Леонид Вайсфельд считает, что в «Ак Барсе» не очень здоровая обстановка.

– Заметно в ноябре просел записной фаворит восточной конференции « ». Что происходит с казанцами, у которых к тому же травму получил один из лидеров Дмитрий Яшкин, выбывший на неопределенный срок?

– Сложно, конечно, сказать, что в Казани происходит. Скажу банальную фразу – чтобы понимать процессы, происходящие в «Ак Барсе», нужно находиться внутри и понимать, что происходит там на самом деле.

Мне кажется, что там не очень здоровая обстановка. Вот ситуация с мне очень непонятна. Это элитный хоккеист по меркам нашего чемпионата, и он в Казани не играет и даже в поездки с командой не ездит. Зачем вы его маринуете в запасе?! Поменяйте его тогда на кого-нибудь. Я думаю, там очередь из желающих выстроится, когда станет известно, что Жафяров на рынке.

А там, в Казани какие-то вещи непонятные происходят. Что касается – я с огромным уважением к нему отношусь, но мне почему-то кажется, что в таком возрасте уже тренировать не стоит. Я вспоминаю , так он говорил мне: «Леонид, в КХЛ дольше 10 лет тренером работать нельзя». Это сумасшедшее, колоссальное напряжение, которое испытывают тренеры.

У меня такое впечатление, что в «Ак Барсе» потеряли нити управления командой. Опять же – я могу ошибаться. Говорю то, что вижу со стороны. Искренне желаю казанцам успеха, и чтобы они хорошо выступили. Может быть, и это вполне вероятно, что в конце сезона они привычно выстрелят и в плей-офф сыграют очень хорошо, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.