Атанасов верит, что Мостовой может стать тренером клуба РПЛ: «Главное – верить в людей. Тогда у них все получится. Он и на льду отлично смотрелся»

Василий Атанасов верит в тренерские перспективы Александра Мостового.

Бывший футболист сборной России принял участие в Матче звезд . Он был помощником главного тренера дивизиона Боброва Алексея Жамнова, а во второй день мероприятия выходил на лед в составе команды.

– Как вам на льду сегодня? Где от него больше пользы?

– круто! И на скамейке атмосферу поддерживал, и на льду не выпадал, отлично смотрелся

– Верите, что он может стать тренером клуба ?

– Конечно, верю. Главное – верить в людей. Тогда у них все получится.

– Как вам арена? Чувствуете разницу с другими стадионами?

– Особых отличий нет. Понятно, что гораздо кроме, поскольку намного больше болельщиков. За счет этого и атмосфера лучше.

– Есть ли мотивация играть в Матче Звезд?

– Мы выкладываемся. Понятно, что не на все 100%. Но все стараются забивать красивые голы, отдавать передачи, – сказал хоккеист « ».

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