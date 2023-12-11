Атанасов верит, что Мостовой может стать тренером клуба РПЛ: «Главное – верить в людей. Тогда у них все получится. Он и на льду отлично смотрелся»
Василий Атанасов верит в тренерские перспективы Александра Мостового.
Бывший футболист сборной России принял участие в Матче звезд КХЛ. Он был помощником главного тренера дивизиона Боброва Алексея Жамнова, а во второй день мероприятия выходил на лед в составе команды.
– Как вам Александр Мостовой на льду сегодня? Где от него больше пользы?
– Везде круто! И на скамейке атмосферу поддерживал, и на льду не выпадал, отлично смотрелся
– Верите, что он может стать тренером клуба РПЛ?
– Конечно, верю. Главное – верить в людей. Тогда у них все получится.
– Как вам арена? Чувствуете разницу с другими стадионами?
– Особых отличий нет. Понятно, что гораздо кроме, поскольку намного больше болельщиков. За счет этого и атмосфера лучше.
– Есть ли мотивация играть в Матче Звезд?
– Мы выкладываемся. Понятно, что не на все 100%. Но все стараются забивать красивые голы, отдавать передачи, – сказал хоккеист «Торпедо».
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