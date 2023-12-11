Атанасов верит, что Мостовой может стать тренером клуба РПЛ: «Главное – верить в людей. Тогда у них все получится. Он и на льду отлично смотрелся»

Теги Торпедо премьер-лига Россия Александр Мостовой КХЛ Матч звезд КХЛ Василий Атанасов Хоккей

Василий Атанасов верит в тренерские перспективы Александра Мостового.

Бывший футболист сборной России принял участие в Матче звезд КХЛ. Он был помощником главного тренера дивизиона Боброва Алексея Жамнова, а во второй день мероприятия выходил на лед в составе команды.

– Как вам Александр Мостовой на льду сегодня? Где от него больше пользы?

Везде круто! И на скамейке атмосферу поддерживал, и на льду не выпадал, отлично смотрелся

– Верите, что он может стать тренером клуба РПЛ?

– Конечно, верю. Главное – верить в людей. Тогда у них все получится.

– Как вам арена? Чувствуете разницу с другими стадионами?

– Особых отличий нет. Понятно, что гораздо кроме, поскольку намного больше болельщиков. За счет этого и атмосфера лучше.

– Есть ли мотивация играть в Матче Звезд?

– Мы выкладываемся. Понятно, что не на все 100%. Но все стараются забивать красивые голы, отдавать передачи, – сказал хоккеист «Торпедо». 

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2 комментария
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Только неудачники стебутся над Мостовым. Хоть я болельщик Динамо , но мне было интересно за ним наблюдать , как за игроком. И уж точно он в футболе разбирается лучше 99% местных юзеров. Еще до матча звезд , я писал , что Мостовой на льду хорош. Игровика сразу видно. Жамнов подтвердил мои слова.
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