Мостовой о Матче звезд КХЛ: «Удивился, как быстро хоккеисты работают клюшками, ногами. После двух смен я задохнулся»

Теги Спартак Александр Мостовой КХЛ Матч звезд КХЛ Матч ТВ Хоккей

Александр Мостовой поделился впечатлениями от участия в Матче звезд КХЛ.

Бывший футболист сборной России был помощником главного тренера дивизиона Боброва Алексея Жамнова и выходил на лед в составе команды.

– Вы установили рекорд: Фетисов сыграл в 51 год, а Мостовой в 55. Каково это – чувствовать себя рекордсменом?

– Рекорд? Да ладно? Я не знал, что установил рекорд. Думал, кто‑то играл в более старшем возрасте. Это же шоу, здесь другой формат. Нельзя сравнивать полноценную игру с этой. Здесь среди любителей были только я и Дима Сычев, больше любителей нет.

– Все равно скорость игры высокая?

– Конечно. Я в этом вчера убедился. Я обычно смотрю хоккей с трибуны, ходим на «Спартак». С трибуны не ощущаешь скорости, как и в футболе. А вчера посмотрел и удивился, как быстро хоккеисты работают клюшками, ногами. После двух смен я задохнулся, – сказал Мостовой. 

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10 комментариев
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Как-то заскромничал. Уверен, что остальные задыхаются еще на первой смене, а Александр - сверхчеловек!
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Не зря 4 пятерки в команде и замены постоянно, иначе смотреть было бы не интересно, скорость упала бы до минимума.
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Ответ mallowan
Ну задохнулся, а дальше то что?
А дальше он выпил и пришел в себя)
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Мостовой был похож на какого-то забулдыгу, на которого натянули форму.
Что этот человек делал на МЗ непонятно.
Впрочем МЗ сам по себе недоразумение.
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Врядли можно медленнее играть, на прямых ногах вообще не напрягаясь. Позорище. Первые Три минуты смотрел и выключил нна.
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Ну задохнулся, а дальше то что?
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И все-таки, на мой взгляд, Мостовой выглядел достойно. Из четверки откровенно выпадал Аршавин: явные проблемы с катанием (удивительно, что при этом он обращал внимание на плохое катание именно Мостового), ни одной передачи партнерам, полнейшее отсутствие какого-либо намёка на возвращение в свою зону при атаке соперника. Понятно, такого рода мероприятия задумываются как шоу. Полагаю, что в целом оно удалось, разве что конкурс буллитов разочаровал: не хватило изобретательности. Вне льда запомнился Быстров (был верен себе), показалось, что Наташе Кларк очень идёт эта спортивная шапочка и понравился диалог с подругой Никишина Варварой.
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А можно теперь все высказывания Мостового, публиковать в разделе Хоккей?
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Скромняшка
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