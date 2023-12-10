Мостовой о Матче звезд КХЛ: «Удивился, как быстро хоккеисты работают клюшками, ногами. После двух смен я задохнулся»

Александр Мостовой поделился впечатлениями от участия в Матче звезд КХЛ.

Бывший футболист сборной России был помощником главного тренера дивизиона Боброва Алексея Жамнова и выходил на лед в составе команды.

– Вы установили рекорд: Фетисов сыграл в 51 год, а в 55. Каково это – чувствовать себя рекордсменом?

– Рекорд? Да ладно? Я не знал, что установил рекорд. Думал, кто‑то играл в более старшем возрасте. Это же шоу, здесь другой формат. Нельзя сравнивать полноценную игру с этой. Здесь среди любителей были только я и Дима Сычев, больше любителей нет.

– Все равно скорость игры высокая?

– Конечно. Я в этом вчера убедился. Я обычно смотрю хоккей с трибуны, ходим на « ». С трибуны не ощущаешь скорости, как и в футболе. А вчера посмотрел и удивился, как быстро хоккеисты работают клюшками, ногами. После двух смен я задохнулся, – сказал Мостовой.