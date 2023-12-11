Мостовой о том, кого можно назвать «царями хоккея»: «Я из поколения постарше, мне нравятся игроки из прошлого – Ларионов, Жамнов, Федоров, Фетисов, Касатонов, Макаров»
Александр Мостовой рассказал, каких игроков можно считать «царями хоккея».
Бывший футболист сборной России принял участие в Матче звезд КХЛ. Он сыграл за дивизион Боброва, который занял 3-е место.
– Почему бронзовая, а не золотая медаль?
– У игроков спросите! Мы их настраивали на победу, они выиграли все конкурсы. Я и подумал поэтому, что мы уже в финале...
– Перед игрой спрашивал у Романа Широкова, можно ли вас считать теперь «царем хоккея». Он сказал, что если вы победите сегодня, то можно...
– И мы победили! (смеется)
– То есть вас теперь можно назвать «царем хоккея»?
– Ну ладно вам, прекращайте уже. В футболе – да, но не в хоккее...
– А кого из хоккеистов можно назвать «царем хоккея»?
– Я все-таки из поколения постарше, поэтому мне нравятся игроки из прошлого – Игорь Ларионов, Алексей Жамнов, Сергей Федоров, Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Сергей Макаров.
– Кого можете назвать сегодня своим лучшим партнером?
– Александра Никишина! – сказал Мостовой.
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