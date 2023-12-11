Мостовой о том, кого можно назвать «царями хоккея»: «Я из поколения постарше, мне нравятся игроки из прошлого – Ларионов, Жамнов, Федоров, Фетисов, Касатонов, Макаров»

Теги Вячеслав Фетисов Алексей Жамнов Сергей Федоров Александр Мостовой Игорь Ларионов Сергей Макаров Алексей Касатонов КХЛ Матч звезд КХЛ Александр Никишин Хоккей

Александр Мостовой рассказал, каких игроков можно считать «царями хоккея».

Бывший футболист сборной России принял участие в Матче звезд КХЛ. Он сыграл за дивизион Боброва, который занял 3-е место. 

– Почему бронзовая, а не золотая медаль? 

– У игроков спросите! Мы их настраивали на победу, они выиграли все конкурсы. Я и подумал поэтому, что мы уже в финале...

– Перед игрой спрашивал у Романа Широкова, можно ли вас считать теперь «царем хоккея». Он сказал, что если вы победите сегодня, то можно...

– И мы победили! (смеется)

– То есть вас теперь можно назвать «царем хоккея»?

– Ну ладно вам, прекращайте уже. В футболе – да, но не в хоккее...

– А кого из хоккеистов можно назвать «царем хоккея»?

– Я все-таки из поколения постарше, поэтому мне нравятся игроки из прошлого – Игорь Ларионов, Алексей Жамнов, Сергей Федоров, Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Сергей Макаров.

– Кого можете назвать сегодня своим лучшим партнером?

– Александра Никишина! – сказал Мостовой. 

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3 комментария
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Я так понимаю, на зиму Александр переквалифицируется в хоккейного эксперта? Абаскаль в отпуске, поводов его ругать мало будет...
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Ну как бы это трудно, но придется поспорить. Пусть без Буре и Дацюка, но Константинова следовало упоминуть. Это если про это поколение. Про предыдущее — другая история

Русская пятерка ред вингз
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Жамнов это глубоко. А Буре?
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