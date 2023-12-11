Мостовой о том, кого можно назвать «царями хоккея»: «Я из поколения постарше, мне нравятся игроки из прошлого – Ларионов, Жамнов, Федоров, Фетисов, Касатонов, Макаров»

Александр Мостовой рассказал, каких игроков можно считать «царями хоккея».

Бывший футболист сборной России принял участие в звезд . Он сыграл за дивизион Боброва, который занял 3-е место.

– Почему бронзовая, а не золотая медаль?

– У игроков спросите! Мы их настраивали на победу, они выиграли все конкурсы. Я и подумал поэтому, что мы уже в финале...

– Перед игрой спрашивал у Романа Широкова, можно ли вас считать теперь «царем хоккея». Он сказал, что если вы победите сегодня, то можно...

– И мы победили! (смеется)

– То есть вас теперь можно назвать «царем хоккея»?

– Ну ладно вам, прекращайте уже. В футболе – да, но не в хоккее...

– А кого из хоккеистов можно назвать «царем хоккея»?

– Я все-таки из поколения постарше, поэтому мне нравятся игроки из прошлого – , , , Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Сергей Макаров.

– Кого можете назвать сегодня своим лучшим партнером?

– Александра Никишина! – сказал Мостовой.