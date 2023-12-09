Мостовой о роли помощника тренера на Матче звезд КХЛ: «Мы с Жамновым составим отличный тандем. Как спартаковцы, постараемся привить комбинационный хоккей. Главное, чтобы меня не выпускали»

Теги Спартак Спартак Алексей Жамнов премьер-лига Россия Александр Мостовой КХЛ Матч звезд КХЛ дивизион Боброва Хоккей

Александр Мостовой высказался о своей роли тренера на Матче звезд КХЛ.

Бывший полузащитник сборной России по футболу будет помощником главного тренера сборной дивизиона Боброва.

«С Алексеем Жамновым давно знакомы и прекрасно общаемся, поэтому должны составить отличный тандем. Мы оба с ним из одного поколения спортсменов.

Уже обсудили предстоящий матч. Пока ограничились тем, что обменивались сообщениями. А сейчас встретились и лично все обсудили.

Повторюсь, к данному противостоянию не следует относиться серьезно. Но мы, как спартаковцы, все равно постараемся привить сборной дивизиона Боброва комбинационный хоккей. Главное, чтобы меня не выпускали», – сказал Мостовой.

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4 комментария
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Ответ dmtrlebedeff
Ну, хоть тут потренировать дадут! Стоп! Но Мостовой же никогда не играл в хоккей на профессиональном уровне! Как он может тренировать? Что-то не складывается 😏
Шайбой много не начеканишь! Поэтому все примерно одного уровня))
+3
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+3
Ну, хоть тут потренировать дадут! Стоп! Но Мостовой же никогда не играл в хоккей на профессиональном уровне! Как он может тренировать? Что-то не складывается 😏
+2
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Бедолага уже не знает где засветиться чтоб не забывали😁
+1
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- главное что бы меня не выпускали...с психушки- добавил Мостовой.
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