Мостовой о роли помощника тренера на Матче звезд КХЛ: «Мы с Жамновым составим отличный тандем. Как спартаковцы, постараемся привить комбинационный хоккей. Главное, чтобы меня не выпускали»
Александр Мостовой высказался о своей роли тренера на Матче звезд КХЛ.
Бывший полузащитник сборной России по футболу будет помощником главного тренера сборной дивизиона Боброва.
«С Алексеем Жамновым давно знакомы и прекрасно общаемся, поэтому должны составить отличный тандем. Мы оба с ним из одного поколения спортсменов.
Уже обсудили предстоящий матч. Пока ограничились тем, что обменивались сообщениями. А сейчас встретились и лично все обсудили.
Повторюсь, к данному противостоянию не следует относиться серьезно. Но мы, как спартаковцы, все равно постараемся привить сборной дивизиона Боброва комбинационный хоккей. Главное, чтобы меня не выпускали», – сказал Мостовой.
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