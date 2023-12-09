Мостовой о роли помощника тренера на Матче звезд КХЛ: «Мы с Жамновым составим отличный тандем. Как спартаковцы, постараемся привить комбинационный хоккей. Главное, чтобы меня не выпускали»

Александр Мостовой высказался о своей роли тренера на Матче звезд КХЛ.

Бывший полузащитник сборной России по футболу будет помощником главного тренера сборной дивизиона Боброва.

«С Алексеем Жамновым давно знакомы и прекрасно общаемся, поэтому должны составить отличный тандем. Мы оба с ним из одного поколения спортсменов.

Уже обсудили предстоящий матч. Пока ограничились тем, что обменивались сообщениями. А сейчас встретились и лично все обсудили.

Повторюсь, к данному противостоянию не следует относиться серьезно. Но мы, как спартаковцы, все равно постараемся привить сборной дивизиона Боброва комбинационный хоккей. Главное, чтобы меня не выпускали», – сказал .

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!