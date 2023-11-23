Жамнов о том, что Мостовой будет его помощником на Матче звезд КХЛ: «Он неплохо играет в хоккей. Мы дружим. И еще важно, что он спартач»

Алексей Жамнов отметил, что Александр Мостовой неплохо играет в хоккей.

Мостовой будет ассистентом Жамнова на Матче звезд КХЛ.

– Скоро в Петербурге пройдет Матч звезд КХЛ, где вы будете главным тренером сборной дивизиона Боброва. Откройте секрет: почему вы себе в помощники выбрали именно Александра Мостового?

– Да я не выбирал. Просто прочитал на сайте «Матч ТВ», что со мной рядом будет Мост. Ну, а почему нет? Мы с Саней давно общаемся, дружим. Будет интересно, я думаю.

– Он же без тренерской лицензии!

– Ну и что? У нас любят это слово – лицензия. Но думаю, что у Мостового полно опыта. И он довольно‑таки неплохо играет в хоккей. Я сам видел. Мы дружим. И еще важно, что он спартач. Вообще все спартачи должны дружить, – сказал главный тренер хоккейного « » .

Фонбет Матч звезд КХЛ пройдет на «СКА-Арене» 9 и 10 декабря. Ранее стало известно, что Андрей Аршавин, Дмитрий Сычев, Александр Мостовой и Роман Широков будут помощниками тренеров сборных дивизионов.

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