Жамнов о том, что Мостовой будет его помощником на Матче звезд КХЛ: «Он неплохо играет в хоккей. Мы дружим. И еще важно, что он спартач»

Теги Спартак Спартак Алексей Жамнов Александр Мостовой КХЛ Матч звезд КХЛ Матч ТВ Хоккей

Алексей Жамнов отметил, что Александр Мостовой неплохо играет в хоккей.

Мостовой будет ассистентом Жамнова на Матче звезд КХЛ.

– Скоро в Петербурге пройдет Матч звезд КХЛ, где вы будете главным тренером сборной дивизиона Боброва. Откройте секрет: почему вы себе в помощники выбрали именно Александра Мостового?

– Да я не выбирал. Просто прочитал на сайте «Матч ТВ», что со мной рядом будет Мост. Ну, а почему нет? Мы с Саней давно общаемся, дружим. Будет интересно, я думаю.

– Он же без тренерской лицензии!

– Ну и что? У нас любят это слово – лицензия. Но думаю, что у Мостового полно опыта. И он довольно‑таки неплохо играет в хоккей. Я сам видел. Мы дружим. И еще важно, что он спартач. Вообще все спартачи должны дружить, – сказал главный тренер хоккейного «Спартака» Алексей Жамнов.

Фонбет Матч звезд КХЛ пройдет на «СКА-Арене» 9 и 10 декабря. Ранее стало известно, что Андрей Аршавин, Дмитрий Сычев, Александр Мостовой и Роман Широков будут помощниками тренеров сборных дивизионов.

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6 комментариев

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Михаил
Сельтач
+4
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+4
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prus_3
Матч вообще-то звезд КХЛ, но спартач спартача тащит издалека.
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Вячеслав Припузов
Пусть Мостовой свое внимание лучше на хоккей переключит уже, про футбол он все что мог сказал....точнее те кто берет интервью его переключат..
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CrazyRamm
Наконец-то нашлась работа по статусу для Царя! Он долго к этому сидел и добился своей цели. Шах и мат, хейтеры!
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Всё знаю
Жамнов может мяч начеканить?
Куда он вообще лезет?
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trozo de carne
Ну куда ему хоккейную команду тренировать? Когда хотя бы 1000 раз шайбу начеканит, тогда и будем разговаривать.
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