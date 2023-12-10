Ротенберг посетил съемки Comedy Club: «Спасибо за отличный и веселый вечер! Приглашаю на матчи сборной на следующей неделе, будет не менее круто»

Роман Ротенберг посетил съемки телешоу Comedy Club.

«Спасибо Новогоднему Comedy Club за отличный и веселый вечер!

Пользуясь случаем, приглашаю на матчи сборной в Ледовом на следующей неделе, будет не менее круто», – написал главный тренер и «России 25».

С 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге пройдет очередной розыгрыш Кубка Первого канала. В турнире примут участие сборная «России 25», команда «Звезды и ВХЛ», а также национальные команды Беларуси и Казахстана.