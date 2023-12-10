Ротенберг посетил съемки Comedy Club: «Спасибо за отличный и веселый вечер! Приглашаю на матчи сборной на следующей неделе, будет не менее круто»

Теги СКА телевидение Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг посетил съемки телешоу Comedy Club.

«Спасибо Новогоднему Comedy Club за отличный и веселый вечер!

Пользуясь случаем, приглашаю на матчи сборной в Ледовом на следующей неделе, будет не менее круто», – написал главный тренер СКА и «России 25». 

С 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге пройдет очередной розыгрыш Кубка Первого канала. В турнире примут участие сборная «России 25», команда «Звезды и ВХЛ», а также национальные команды Беларуси и Казахстана.

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