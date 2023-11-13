Ротенберг о составе «России 25»: «Вызвали лучших молодых игроков КХЛ. Соперники будут непростыми. Беларусь забрала кубок в прошлом году. Нужно брать реванш!»

Роман Ротенберг высказался о составе «России 25» на Кубок Первого канала.

«Сегодня объявили состав «России 25» на Кубок Первого канала. Тренерский совет принял решение о том, что в декабре должна сыграть именно молодая команда – игроки, чей средний возраст не превышает 25 лет.

График в КХЛ непростой, игры идут через день, но у нашей молодежи хватит сил и на сборную, тем более, что желание играть за нее бьет через край.

Мы вызвали лучших молодых игроков , чьи голы, результативные передачи, сэйвы и силовые приемы украшают наш чемпионат. Соперники будут очень непростыми. В прошлом году белорусская команда забрала кубок, обыграв национальную сборную России. Нам нужно брать реванш!

В составе «России 25» – представители сразу 15 клубов. Средний возраст – 24 года. Ждем полные трибуны в Ледовом, увидим настоящий хоккей сборных!» – написал главный тренер «России 25» и СКА Роман Ротенберг.

«Россия 25» сыграет против (14 декабря), (16 декабря) и (17 декабря).

15 игроков из СКА – в расширенном составе «России 25» на Кубок Первого канала. Мичков, Серебряков, Толчинский, Голдобин, Морозов и Порядин вызваны