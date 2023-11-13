Ротенберг о составе «России 25»: «Вызвали лучших молодых игроков КХЛ. Соперники будут непростыми. Беларусь забрала кубок в прошлом году. Нужно брать реванш!»

Теги СКА ФХР Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею Кубок Первого канала КХЛ Сборная Китая по хоккею Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг высказался о составе «России 25» на Кубок Первого канала.

«Сегодня объявили состав «России 25» на Кубок Первого канала. Тренерский совет ФХР принял решение о том, что в декабре должна сыграть именно молодая команда – игроки, чей средний возраст не превышает 25 лет.

График в КХЛ непростой, игры идут через день, но у нашей молодежи хватит сил и на сборную, тем более, что желание играть за нее бьет через край.

Мы вызвали лучших молодых игроков КХЛ, чьи голы, результативные передачи, сэйвы и силовые приемы украшают наш чемпионат. Соперники будут очень непростыми. В прошлом году белорусская команда забрала кубок, обыграв национальную сборную России. Нам нужно брать реванш!

В составе «России 25» – представители сразу 15 клубов. Средний возраст – 24 года. Ждем полные трибуны в Ледовом, увидим настоящий хоккей сборных!» – написал главный тренер «России 25» и СКА Роман Ротенберг.

«Россия 25» сыграет против Казахстана (14 декабря), Беларуси (16 декабря) и Китая (17 декабря).

15 игроков из СКА – в расширенном составе «России 25» на Кубок Первого канала. Мичков, Серебряков, Толчинский, Голдобин, Морозов и Порядин вызваны

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Данил Подгорбунский
>
Непростые соперники
>
Китай, наша мертвая сборная Казахстана🫠🫠🫠
Боже, какой кринж, он действительно это серьезно?
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bartez1986
очень непростые. особенно 17 декабря. хорошо, что это воскресенье, а то так бы отгул за свой счёт пришлось брать, чтобы посмотреть
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
megaotstoi
выдуманная команда, выдуманный тренер
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vizaslayer
Ответ Сергей Галынский
Когда уже он наиграется то
когда дедушка, тогда и он
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vatokatya
Средний возраст 24 года ))) Как в том анекдоте - кто-то ест мясо, кто-то капусту, а в среднем все едят голубцы
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bartez1986
где-то таймер отсчёта до начала кубка, как перед ЧМ по футболу, запустили уже?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
15 игроков из СКА - ну правильно, команда идет с отрывом на первом месте, разрывает всех соперников, играет по лучшей системе. Все логично
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Demedieu
кто-нибудь будет это вообще смотреть?!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Ptitsyn
СКАзочный
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vizaslayer
очень очень хотим посмотреть на систему
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Галынский
Когда уже он наиграется то
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Лепехин
Тут главное систему СКА к сборной не применять, еще и задания
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пупкин Вольдемар
Великое противостояние - Расия - Беларусь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ми Ша
Казань брал, Астрахань брал .., Кубок не брал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Russ Ivan
Жаль, что у организатор не хватает мозгов апгрейдить турнир. Можно было бы взять нормальную сборную России, молодёжку, белорусов, казахов и сборную легионеров КХЛ. Вот вам расширенный матч звёзд КХЛ и неплохой тренинг для всех...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vizaslayer
Ответ Bartez1986
очень непростые. особенно 17 декабря. хорошо, что это воскресенье, а то так бы отгул за свой счёт пришлось брать, чтобы посмотреть
отпуск надо не меньше брать, а то запои после таких матчей ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий