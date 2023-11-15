Ротенберг о Евсееве в составе «России 25»: «Перспективный защитник, который подходит под нашу систему игры. Нам нужно выигрывать каждый матч, брать реванш с прошлого года»

Теги Ак Барс СКА Кубок Первого канала КХЛ Роман Ротенберг сборная России U25 Никита Евсеев Хоккей

Роман Ротенберг высказался о включении Никиты Евсеева в состав «России 25».

«Мы видим, как он играет, всех смотрим. Это расширенный список. Мы видим, что он очень перспективный защитник, который как раз-таки подходит под нашу систему игры.

Конкуренция в Казани? Да, наверное, здесь непросто пробиться, но с точки зрения его потенциала – это сумасшедший потенциал игрока. Конечно, мы это видим, а дальше посмотрим.

Времени еще достаточно чтобы выбрать финальный состав. Будем мониторить, мы за всеми смотрим.

Следим даже за теми, кто за пределами расширенного списка, изучаем и другие возможные варианты. Потому что, конечно, нам нужно в Питере со сборной выигрывать каждую игру. Это очень важно. И брать реванш с прошлого года», – сказал главный тренер «России 25» и СКА Роман Ротенберг.

15 игроков из СКА – в расширенном составе «России 25» на Кубок Первого канала. Мичков, Серебряков, Толчинский, Голдобин, Морозов и Порядин вызваны

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14 комментариев

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Серый
Зато в ску легко пробиться, вчера на трибунах в Казани целая фабрика звезд сидела
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Oleg Olegov
А куда пропала настоящая национальная сборная России с Жамновым? Почему этот наркоман со своей Россией 25 везде? Кто вообще болеет за эту Россию 25? Что вообще происходит?
+13
-2
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Roman Kostyuchenko
под какую систему?? когда ему вопрос задали про систему, он кроме детской истерики ничего в ответ не выдал, показав, что нет у него никакой системы.
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Angelgirl
Никак в защите и как получится в атаке! Вся ваша система!
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Tul_front
Полуфинальные лузеры повадились всё на Ротенберга валить, хотя и с Брагиным, и со Знарком, и Воробьёвым в полуфинале отлетали только так! Ротен только третий год, и лишь добавил веселья в медийной сфере своими глупыми высказываниями).
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Melnikov1968
То что Ротенберг однозначно прошёл, это курсы НЛП. Столько всякой шелухи, в его комментариях. Вешает какую-то хреновину , а за этим пропадает суть. "Все-таки надо тебе дать коленом, надо". (с)
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Caniball
Ответ Oleg Olegov
А куда пропала настоящая национальная сборная России с Жамновым? Почему этот наркоман со своей Россией 25 везде? Кто вообще болеет за эту Россию 25? Что вообще происходит?
Жамнов теперь тренер в Спартаке и с очень даже средним составом на первом месте во всей лиге.
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йозе марино
ой, щас нальёт в уши пацану, хорошо что он в Казани от туда тяжело игроков ромке пылесосному переманивать..
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Oleg Olegov
Ответ Caniball
Жамнов теперь тренер в Спартаке и с очень даже средним составом на первом месте во всей лиге.
Где Жамнов я в курсе, я не в курсе где сборная России
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Фёдор Кузнецов
Ответ Oleg Olegov
А куда пропала настоящая национальная сборная России с Жамновым? Почему этот наркоман со своей Россией 25 везде? Кто вообще болеет за эту Россию 25? Что вообще происходит?
Вроде Жамнова уволили и решили не назначать нового пока отстранение
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J-12
подходит под систему защиты? атаки или средней зоны?
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Lari
Стоило выиграть у Ак Барса и понеслось у системного система🤣
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Pitts
### вам который?
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srs
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