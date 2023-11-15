Ротенберг о Евсееве в составе «России 25»: «Перспективный защитник, который подходит под нашу систему игры. Нам нужно выигрывать каждый матч, брать реванш с прошлого года»

Роман Ротенберг высказался о включении Никиты Евсеева в состав «России 25».

«Мы видим, как он играет, всех смотрим. Это расширенный список. Мы видим, что он очень перспективный защитник, который как раз-таки подходит под нашу систему игры.

Конкуренция в Казани? Да, наверное, здесь непросто пробиться, но с точки зрения его потенциала – это сумасшедший потенциал игрока. Конечно, мы это видим, а дальше посмотрим.

Времени еще достаточно чтобы выбрать финальный состав. Будем мониторить, мы за всеми смотрим.

Следим даже за теми, кто за пределами расширенного списка, изучаем и другие возможные варианты. Потому что, конечно, нам нужно в Питере со сборной выигрывать каждую игру. Это очень важно. И брать реванш с прошлого года», – сказал главный тренер «России 25» и СКА Роман Ротенберг.

15 игроков из СКА – в расширенном составе «России 25» на Кубок Первого канала. Мичков, Серебряков, Толчинский, Голдобин, Морозов и Порядин вызваны