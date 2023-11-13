Щитов про 15 игроков СКА в «России 25»: «Ничего удивительного. Хотя Ротенберг сетует, что на хоккеистов ложится большая нагрузка. Посмотрим, кто в итоге останется»

Никита Щитов высказался о составе «России 25» на Кубок Первого канала.

«На мой взгляд, максимально хороший состав. Взяли лучших из молодых ребят. Радует, что есть игроки из Нижнего Новгорода. Приятно за , который уехал из «Салавата Юлаева» и дошел до сборной. Хотя пока непонятно, кто попадает в основной состав.

Думаю, что должны выиграть первое место на турнире. Не знаю, насколько интересно это будет смотреть. На мой взгляд, лучше бы шел чемпионат КХЛ, хотя сборная тоже нужна, чтобы ребята чувствовали атмосферу национальной команды.

В том, что из СКА 15 человек, – ничего удивительного. Главный тренер будет собирать основу из своих ребят. Хотя Роман сетует, что на игроков ложится большая нагрузка, и он мог бы дать им отдохнуть. Посмотрим, кто в итоге останется в составе. Может, они просто побудут в атмосфере сборной», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

15 игроков из СКА – в расширенном составе «России 25» на Кубок Первого канала. Мичков, Серебряков, Толчинский, Голдобин, Морозов и Порядин вызваны