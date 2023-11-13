Щитов про 15 игроков СКА в «России 25»: «Ничего удивительного. Хотя Ротенберг сетует, что на хоккеистов ложится большая нагрузка. Посмотрим, кто в итоге останется»

Теги СКА Никита Щитов Кубок Первого канала КХЛ Роман Ротенберг Данил Аймурзин сборная России U25 Хоккей

Никита Щитов высказался о составе «России 25» на Кубок Первого канала.

«На мой взгляд, максимально хороший состав. Взяли лучших из молодых ребят. Радует, что есть игроки из Нижнего Новгорода. Приятно за Данила Аймурзина, который уехал из «Салавата Юлаева» и дошел до сборной. Хотя пока непонятно, кто попадает в основной состав.

Думаю, что должны выиграть первое место на турнире. Не знаю, насколько интересно это будет смотреть. На мой взгляд, лучше бы шел чемпионат КХЛ, хотя сборная тоже нужна, чтобы ребята чувствовали атмосферу национальной команды.

В том, что из СКА 15 человек, – ничего удивительного. Главный тренер будет собирать основу из своих ребят. Хотя Роман Ротенберг сетует, что на игроков ложится большая нагрузка, и он мог бы дать им отдохнуть. Посмотрим, кто в итоге останется в составе. Может, они просто побудут в атмосфере сборной», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

15 игроков из СКА – в расширенном составе «России 25» на Кубок Первого канала. Мичков, Серебряков, Толчинский, Голдобин, Морозов и Порядин вызваны

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8 комментариев

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heivani
А зачем такой расширенный состав? - Ведь это будет травма в плане психоматики на всю жизнь,если кто-то не попадет в сборную тов.,мерси,г-на Ротенберга.? Тогда ,две сборные можно было заявить логичнее.
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_Абырвалг_
"Не знаю , насколько интересно ЭТО будет смотреть " - не добавить , не убавить ! )))
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вован63
Ответ heivani
А зачем такой расширенный состав? - Ведь это будет травма в плане психоматики на всю жизнь,если кто-то не попадет в сборную тов.,мерси,г-на Ротенберга.? Тогда ,две сборные можно было заявить логичнее.
Я думаю что в эту сборную не очень то и рвутся.
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Melnikov1968
Ответ heivani
А зачем такой расширенный состав? - Ведь это будет травма в плане психоматики на всю жизнь,если кто-то не попадет в сборную тов.,мерси,г-на Ротенберга.? Тогда ,две сборные можно было заявить логичнее.
Потому что соперники будут непростыми.
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maxhonda
Ответ heivani
А зачем такой расширенный состав? - Ведь это будет травма в плане психоматики на всю жизнь,если кто-то не попадет в сборную тов.,мерси,г-на Ротенберга.? Тогда ,две сборные можно было заявить логичнее.
Просто у Йози принцип такой - на одну команду набрать три состава. Система!
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heivani
Ответ вован63
Я думаю что в эту сборную не очень то и рвутся.
Да,согласен; многое что уже обесценилось,в том числе и престиж игры в сборной.Может в иных видах спорта и есть стремление закрепиться в составе сборной/в плане финансового благополучия от федерации и т.д./,то ,хоккеисты уровня сборной и так неплохо в своих клубах получают.Невелик стимул пободаться с середняками мирового хоккея в товарищеских играх,учитывая ещё напряжённый календарь в КХЛ.
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heivani
Ответ Melnikov1968
Потому что соперники будут непростыми.
Непростое время,непростые соперники.)
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