Гусев о «СКА-Арене»: «На льду не совсем чувствуется количество людей, шума от них. А так – классно: большая, просторная арена»

Никита Гусев высказался о пивном шлеме на Матче звезд КХЛ.

Нападающий принял участие в конкурсе капитанов сборных дивизионов на Фонбет Матче звезд КХЛ на «СКА-Арене». Появившись на льду, хоккеист снял шапку, затем ему надели шлем с двумя банками и надписью «В Питере – пить!» с цитированием лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова.

«Чья была идея со шлемом для мастер-шоу? Помогли в «Динамо», сделали. Подумал, что это будет весело – обычно все веселятся на буллитах, и мы решили еще и на капитанском конкурсе [повеселиться].

Новая арена? Пока все очень нравится. Правда, на льду не совсем чувствуется количество людей, шума от них. А так – классно: большая, просторная арена. Конечно, было приятно, что меня тепло встретили здесь», – сказал капитан сборной дивизиона Тарасова и нападающий « » .

Гусев в пивном шлеме и надписью «В Питере – пить!» поучаствовал в конкурсе на Матче звезд КХЛ