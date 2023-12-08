Овечкин об овертайме матча с «Далласом»: «Если у меня есть шанс забросить шайбу, я должен это делать. Беру вину на себя»

Теги Вашингтон Даллас Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин высказался после поражения от «Далласа» (4:5 Б).

Капитан «Вашингтона» не отметился заброшенными шайбами в игре против «Старс», продлив свою серию без голов до 8 матчей.

Россиянин сделал передачу, которая позволила ему достичь отметки 1500 очков за карьеру в рамках регулярок НХЛ. 

«Скорость была, мы контролировали шайбу. Отстойно, что мы проиграли, но я всегда думаю, что надо брать позитивные вещи и двигаться дальше. Было бы хорошо взять два очка, но что есть, то есть.

Я думаю, мы стараемся. Мы пытаемся создавать моменты в атаке. Особенно в нейтральной зоне, я думаю, иногда нам следует принимать более правильные решения. Но, как я уже сказал, мы возьмем все положительные моменты из этой игры и будем двигаться дальше.

У меня было несколько хороших моментов в большинстве в овертайме? Если у меня есть шанс забросить шайбу, я должен это делать, понимаешь?

Для меня было бы здорово забросить ее, и мы заработали бы два очка. Но я беру вину на себя», – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

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5 комментариев
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пожалуй пора прекращать эту практику, Саня. 3.5% реализации бросков в этом сезоне.
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Ответ Мікалай Ланец
пожалуй пора прекращать эту практику, Саня. 3.5% реализации бросков в этом сезоне.
надо сбросить хотя бы 5-8 кг, станет легче, появиться резкость и скорость, и тогда голы пойдут, а пока будет худеть через игры то пол сезона пройдет
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Худшая реализация ПП для форварда за всю историю?
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Ответ белая простыня олимпиады
надо сбросить хотя бы 5-8 кг, станет легче, появиться резкость и скорость, и тогда голы пойдут, а пока будет худеть через игры то пол сезона пройдет
ничего к нему уже не придет. не 25 лет. резкость и скорость уходят самыми первыми с возрастом.
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