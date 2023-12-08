Крикунов о том, что Овечкин набрал 1500 очков в НХЛ: «Прирожденный бомбардир! Удивляться нечему»

Теги Вашингтон Владимир Крикунов Александр Овечкин НХЛ Чемпионат.com Хоккей

Владимир Крикунов высказался о достижении Овечкиным отметки 1500 очков в НХЛ.

Форвард отметился передачей в матче с «Далласом» (4:5 Б). В активе 38-летнего капитана «Вашингтона» Александра Овечкина стало 1500 (827+673) баллов в 1370 играх за карьеру в рамках регулярок НХЛ. 

«Прирожденный бомбардир! Чего удивляться?

Я думаю, удивляться нечему», – отметил бывший тренер сборной России Владимир Крикунов.

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