Максим Афиногенов: «Если Овечкин побьет рекорд Гретцки, это поставит его на место величайшего. Он уже один из величайших игроков»

Максим Афиногенов ответил, может ли Александр Овечкин стать величайшим хоккеистом.

Капитан « » Александр Овечкин набрал 1500 (827+673) баллов в 1370 играх за карьеру в рамках регулярных чемпионатов .

Он идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории лиги (827), уступая лишь (894).

– Если Александр Овечкин побьет рекорд Гретцки, можно будет считать его величайшим в истории?

– Конечно. Это такой рекорд был, который невозможно было представить, что кто-то приблизится к нему. Поэтому, естественно, можно считать так.

Он уже один из величайших игроков. Поэтому если он побьет рекорд Гретцки, это поставит его на место величайшего, – сказал бывший нападающий «Баффало» .