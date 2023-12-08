Максим Афиногенов: «Если Овечкин побьет рекорд Гретцки, это поставит его на место величайшего. Он уже один из величайших игроков»
Максим Афиногенов ответил, может ли Александр Овечкин стать величайшим хоккеистом.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 1500 (827+673) баллов в 1370 играх за карьеру в рамках регулярных чемпионатов НХЛ.
Он идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории лиги (827), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– Если Александр Овечкин побьет рекорд Гретцки, можно будет считать его величайшим в истории?
– Конечно. Это такой рекорд был, который невозможно было представить, что кто-то приблизится к нему. Поэтому, естественно, можно считать так.
Он уже один из величайших игроков. Поэтому если он побьет рекорд Гретцки, это поставит его на место величайшего, – сказал бывший нападающий «Баффало» Максим Афиногенов.
2857 очков за карьеру в НХЛ.
92 шайбы за один сезон.
215 оков за один сезон.
продолжать дальше?
кто хоть приблизительно рядом?