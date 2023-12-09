Иванов об аренде из СКА в «Адмирал»: «Неожиданно было, переживал немножко. Жили с Бучельниковым. Когда вдвоем едешь, все равно полегче»

Теги СКА КХЛ Адмирал Чемпионат.com Дмитрий Бучельников Сергей Иванов Хоккей

Вратарь Сергей Иванов вспомнил, как СКА отправил его в аренду в «Адмирал».

«Аренда из СКА в «Адмирал»? Неожиданно было. Сначала немножко переживал, как все будет, как там быт, что как. Но оказалось, все даже лучше, чем я думал. И коллектив, и команда, и быт. В принципе, все показали. Потихоньку сейчас привыкли уже к перелетам. Все хорошо. Первые два-три дня акклиматизация, а потом уже входишь в ритм, в режим, и все здорово.

Мы жили с Бучельниковым в одном номере месяц. Когда вдвоем едешь, все равно полегче немного. Сходить куда-то вместе. Новый город, новая команда, новые партнеры. И вместе мы с ним вникали во все это. Стараемся больше спать, отдыхать, смотреть что-то, сериалы или фильмы. Читать, разговаривать, общаться. По игре какие-то моменты обсуждать. Все как обычно», – сказал Иванов.

Статистику 19-летнего вратаря можно посмотреть здесь.

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