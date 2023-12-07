Тамбиев об 1:0 с «Амуром»: «Очень сложная победа: и втроем выстояли, и челлендж взяли, который оправдался, и в большинстве забили. Все было на тоненького»
Леонид Тамбиев прокомментировал победу в матче против «Амура» (1:0).
«Тяжелейший матч во всех отношениях – и по игре, и по нервозности. Очень сложная победа, которая тяжело нам далась: и втроем выстояли, и челлендж взяли, который оправдался, и в большинстве забили.
Все было на тоненького – еще утром перед игрой думали, ставить вновь прибывших ребят на игру или нет, все-таки решили поставить, и Завгородний забил победный гол, значит, тренерский штаб сделал все правильно.
Доволен результатом и качеством игры – ребята показали неплохой хоккей, особенно, в первом периоде. Уходим на перерыв с хорошим настроением.
Завгородний и Петьков? Неплохие ребята, видно, что у них есть хоккейный интеллект, нам таких не хватало. Ребята молодые, значит, мотивированы, помню их по Питеру. Надеюсь, что они будут наращивать свой потенциал и приносить пользу «Адмиралу».
Ждем прибытия в команду Пу, надеемся, что он усилит нашу центральную ось», – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.