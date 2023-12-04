«Сочи» обменял Петькова и Завгороднего в «Адмирал» на Чебыкина
«Сочи» и «Адмирал» совершили обмен с участием трех игроков.
Состав южан пополнил нападающий Николай Чебыкин.
В нынешнем сезоне форвард набрал 6 (2+4) баллами при полезности «минус 10» в 33 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
В «Адмирал» перешли нападающие Кирилл Петьков и Дмитрий Завгородний.
Петьков записал в свой актив 1 (0+1) балл за результативность при полезности «минус 7» в 16 матчах чемпионата.
Завгородний отметился 7 (3+4) очками при полезности «минус 7» в 24 играх чемпионата.