«Сочи» обменял Петькова и Завгороднего в «Адмирал» на Чебыкина

«Сочи» и «Адмирал» совершили обмен с участием трех игроков.

Состав южан пополнил нападающий .

В нынешнем сезоне форвард набрал 6 (2+4) баллами при полезности «минус 10» в 33 матчах Фонбет чемпионата .

В « » перешли нападающие и .

Петьков записал в свой актив 1 (0+1) балл за результативность при полезности «минус 7» в 16 матчах чемпионата.

Завгородний отметился 7 (3+4) очками при полезности «минус 7» в 24 играх чемпионата.