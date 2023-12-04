«Сочи» обменял Петькова и Завгороднего в «Адмирал» на Чебыкина

Теги переходы КХЛ Адмирал Сочи Николай Чебыкин Дмитрий Завгородний Кирилл Петьков Хоккей

«Сочи» и «Адмирал» совершили обмен с участием трех игроков.

Состав южан пополнил нападающий Николай Чебыкин.

В нынешнем сезоне форвард набрал 6 (2+4) баллами при полезности «минус 10» в 33 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

В «Адмирал» перешли нападающие Кирилл Петьков и Дмитрий Завгородний.

Петьков записал в свой актив 1 (0+1) балл за результативность при полезности «минус 7» в 16 матчах чемпионата.

Завгородний отметился 7 (3+4) очками при полезности «минус 7» в 24 играх чемпионата.

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