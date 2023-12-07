Мартемьянов про 0:1 от «Адмирала»: «Имели преимущество «5 на 3» почти 2 минуты, не забили. Непозволительная роскошь – растрачивать такие моменты»

Теги Амур КХЛ Андрей Мартемьянов Адмирал Хоккей

Андрей Мартемьянов высказался после матча против «Адмирала» (0:1).

«В первом периоде «Адмирал» подавил нас своей активностью, второй остался за нами. Равная игра, но сработало то, что «Адмирал» быстрее реализовал большинство.

Мы имели преимущество «пять на три» почти две минуты и создали один момент, не забив. У нас с этим есть проблемы. Большие вопросы к пятерке, которая вышла играть впятером против троих, такую ситуацию надо решать на раз-два. Тем более у нас было почти две минуты.

Это непозволительная роскошь – растрачивать такие моменты, мы могли победить только за счет этого.

Отметил бы игру вратарей обеих команд, здорово сыграли. Было видно, что «Адмиралу» некуда было отступать, они играли активно, по заданию, отдавали душу. Не скажу, что мы сыграли плохо, содержание матча и самоотдача понравились, но счет не в нашу пользу», – сказал главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов.

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