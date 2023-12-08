Фетисов об Овечкине: «Если он побьет рекорд Гретцки по голам, это будет самое крутое достижение в мировом спорте»

Вячеслав Фетисов высказался о достижении Овечкиным отметки 1500 очков в НХЛ.

Форвард отметился передачей в матче с «Далласом» (4:5 Б). В активе 38-летнего капитана « » Александра Овечкина стало 1500 (827+673) баллов в 1370 играх за карьеру в рамках регулярок НХЛ.

Он идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории лиги (827), уступая лишь (894).

«Большое достижения для мирового спорта в целом. Хочется пожелать Саше, чтобы он побил главный рекорд Уэйна Гретцки по голам. Не все идет так, как хотелось бы, понятно, что психологическое давление со всех сторон, но я уверен, что он добьется этого.

1500 очков уже набирали, это не только он, конечно, это большое достижение. Молодец, поздравляю его, красавчик.

Но если он побьет рекорд Гретцки по голам, то это будет самое крутое достижение в мировом спорте, не только в хоккее», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

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