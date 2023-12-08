Фетисов об Овечкине: «Если он побьет рекорд Гретцки по голам, это будет самое крутое достижение в мировом спорте»

Теги Вашингтон Вячеслав Фетисов Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ ТАСС Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о достижении Овечкиным отметки 1500 очков в НХЛ.

Форвард отметился передачей в матче с «Далласом» (4:5 Б). В активе 38-летнего капитана «Вашингтона» Александра Овечкина стало 1500 (827+673) баллов в 1370 играх за карьеру в рамках регулярок НХЛ.

Он идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории лиги (827), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Большое достижения для мирового спорта в целом. Хочется пожелать Саше, чтобы он побил главный рекорд Уэйна Гретцки по голам. Не все идет так, как хотелось бы, понятно, что психологическое давление со всех сторон, но я уверен, что он добьется этого.

1500 очков уже набирали, это не только он, конечно, это большое достижение. Молодец, поздравляю его, красавчик.

Но если он побьет рекорд Гретцки по голам, то это будет самое крутое достижение в мировом спорте, не только в хоккее», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов

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24 комментария
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Хоккеисты кроме хоккея никаких видов спорта больше не знают.
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До этого сезона: когда Овечкин побьет рекорд....
Во время сезона: если Овечкин побьет рекорд....
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Пора в другую НХЛ, к кумиру своему. А шайбы, заброшенные там, учитывать в статистику.
За пару недель обгонит Уэйна.
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Да кто сказал что этот рекорд главный то? По мне так 5ый, если не далее
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С чего вдруг самое крутое? Чем круче, к примеру, рекорда Леброна по очкам?
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Как по мне , на данный момент, самое крутой рекорд в мировом спорте это рекорд Болта на 100-метровке, а количество забитых шайб хоть Гретцки, хоть Овечкиным такое себе 🤪.
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ КонниЛингус
Как по мне , на данный момент, самое крутой рекорд в мировом спорте это рекорд Болта на 100-метровке, а количество забитых шайб хоть Гретцки, хоть Овечкиным такое себе 🤪.
А на 200?) а Ямайская эстафета? А прыжок в высоту на 245 см? А плавание?
Есть рекорды за гранью понимая. Или прыжок в длину. Там рекорд с 1988 держится.
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Жополиз-популист - такова судьба бывших хоккеистов, которые не пойми чем занимаются
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Не побьет. Пердимонокль какой-то получится. Русский - лучший в Северной Америке...бред.
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Седовласый скуф сдал. Теперь сложнее будет перебить рекорд
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Я бы сказал- в мировой истории.
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Ответ Splin
С чего вдруг самое крутое? Чем круче, к примеру, рекорда Леброна по очкам?
все эти рекорды североамериканских лиг не являются глобальными, это их внутренняя кухня
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Ответ КонниЛингус
нету или есть, но никак не по количеству шайб, хотя бы потому что этот рекорд набивается и благодаря помощи других игроков команды...
Так в командных все рекорды набиты с помощью🤣✌️ разве что если только кто больше буллитов реализовал, если брать хоккей, то это чисто индивидуальное🤣✌️
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Ответ _Абырвалг_
А по мне , кто побьёт рекорд Усейна Болта на 100 м , или рекорд Сергея Бубки в прыжках с шестом-тот будет круче! Сколько людей ,столько и мнений .
для начала пусть побьют вечный рекорд на сотке от Фло-Джо
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Ответ Ярик01
Бубку давно уже перепрыгали
где, когда? что я пропустил?
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Ответ КонниЛингус
где, когда? что я пропустил?
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/gamardzoba/3118828.html
https://photobooth.cdn.sports.ru/preset/post/e/8a/60df077884f45969444ab5f6dc0c9.jpeg
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