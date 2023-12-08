Строум о 100-м голе в НХЛ после передачи Овечкина: «Он получит эту шайбу, думаю. Он живая легенда, для меня большая честь играть с ним»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Энтони Манта Дилан Строум Хоккей

Дилан Строум считает Александра Овечкина живой легендой.

Капитан «Вашингтона» набрал 1500-е очко в НХЛ, сделав передачу в матче регулярного чемпионата с «Далласом» (4:5 Б).

В третьем периоде россиянин начал атаку, в результате которой Дилан Строум забросил свою 100-ю шайбу в лиге.

В активе 38-летнего россиянина стало 1500 (827+673) баллов в 1370 играх за карьеру в рамках регулярок НХЛ.

Строум считает, что памятную шайбу получит Овечкин.

«Думаю, он получит эту шайбу. Все в порядке. Он хорошо сыграл, чтобы отдать ее Мо [Энтони Манте], и он живая легенда.

Для меня большая честь играть с ним и, надеюсь, я смогу начать снабжать его передачами, чтобы он смог забивать больше голов», – сказал нападающий «Вашингтона» Дилан Строум. 

Овечкин набрал 1500-е очко в НХЛ. Он 16-й игрок в истории лиги с таким достижением, среди европейцев – 2-й, среди россиян – 1-й

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3 комментария
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Овечкин - живее всех живых! Он на льду, как Ленин в мавзолее!
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Странное выражение "живая легенда"...
Возможно корявый перевод.
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Ответ as.73
Странное выражение "живая легенда"... Возможно корявый перевод.
По моему, это расхожий оборот
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