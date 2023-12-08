Агент Овечкина: «1500 очков в НХЛ – большая веха, историческое событие. Продолжаем работать и идти вперед к рекордам»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Глеб Чистяков Спорт-Экспресс Хоккей

Агент Овечкина высказался о достижении Александром отметки 1500 очков в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Далласом» (4:5 Б). 

В третьем периоде россиянин начал атаку, в результате которой Дилан Строум забросил свою 100-ю шайбу в лиге. 

В активе 38-летнего форварда стало 1500 (827+673) баллов в 1370 играх за карьеру в рамках регулярок НХЛ

«1500 очков Александра Овечкина в НХЛ – это большая веха, историческое событие.

Поздравляю Сашу с этим достижением. Продолжаем работать и идти вперед к рекордам», – сказал Глеб Чистяков. 

Овечкин (827 шайб за карьеру в рамках регулярок) занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894). Его текущая безголевая серия достигла 8 матчей

Овечкин набрал 1500-е очко в НХЛ. Он 16-й игрок в истории лиги с таким достижением, среди европейцев – 2-й, среди россиян – 1-й

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8 комментариев
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У Гретцки под 3000?
+3
-1
+2
Ответ Ответ года
У Овечкина же ещё недавно не было агента, вроде?
Это его агент на территории РФ
+2
0
+2
У Овечкина же ещё недавно не было агента, вроде?
+1
0
+1
Ответ srs
У Гретцки под 3000?
Да, там вообще без шансов.
+1
0
+1
Жаль, что ключевое слово ИДТИ к рекордам. А так то по идее надо ехать)
0
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0
Ответ Montenegro Serbian
Да, там вообще без шансов.
Даже по Ягру без шансов, а с нынешними темпами Ови и Кросби - и по Кросби без шансов.
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