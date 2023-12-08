Агент Овечкина: «1500 очков в НХЛ – большая веха, историческое событие. Продолжаем работать и идти вперед к рекордам»
Агент Овечкина высказался о достижении Александром отметки 1500 очков в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Далласом» (4:5 Б).
В третьем периоде россиянин начал атаку, в результате которой Дилан Строум забросил свою 100-ю шайбу в лиге.
В активе 38-летнего форварда стало 1500 (827+673) баллов в 1370 играх за карьеру в рамках регулярок НХЛ
«1500 очков Александра Овечкина в НХЛ – это большая веха, историческое событие.
Поздравляю Сашу с этим достижением. Продолжаем работать и идти вперед к рекордам», – сказал Глеб Чистяков.
Овечкин (827 шайб за карьеру в рамках регулярок) занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894). Его текущая безголевая серия достигла 8 матчей.
Овечкин набрал 1500-е очко в НХЛ. Он 16-й игрок в истории лиги с таким достижением, среди европейцев – 2-й, среди россиян – 1-й