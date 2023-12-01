Карбери об Овечкине: «Он феноменален. Из каждого разговора, каждого его движения вижу, как сильно он жаждет победы»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Спорт-Экспресс Спенсер Карбери Хоккей

Спенсер Карбери поделился впечатлениями от работы с Александром Овечкиным.

«По первым месяцам работы с ним как капитаном могу сказать, что он феноменален. Мы с ним много беседуем, и Ови действительно хорош в контакте один на один. Всегда честен: «Хей, Карбс, вот где, я думаю, мы сейчас находимся как группа. Вы знаете, что, какой бы путь вы ни выбрали, мы будем по нему идти, но я вижу ситуацию так...»

И это здорово для меня – иметь возможность так прямо и без каких-то недомолвок общаться с человеком, который столько лет в организации и капитан команды. Поскольку я работаю главным тренером команды НХЛ первый сезон, то для меня очень важно понимать, что могу положиться на него, чтобы прояснить для себя многие возникающие ситуации. Это то, что касается отношений вне льда.

А что поразительно на хоккейной площадке – всякий раз, когда вы видите его соревнующимся, он так сильно хочет победить! Каким бы ни был счет, игровая ситуация, забил ли он сам, Алекс всегда пытается найти любой возможный путь команды к победе. Потому что он как никто другой знает, насколько важно хорошо начать сезон и встать на победный путь как можно раньше.

Пусть мы все забиваем меньше, чем хотелось бы, пусть на его счету пока меньше голов, чем в прошлом, – но я вижу из каждого разговора с ним и каждого его движения и слова на льду, в раздевалке, на скамейке, как он сильно жаждет победы», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.

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6 комментариев
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Мёд - это полезно. Однако хотеть и мочь всё-таки у Александра в начале этого сезона (пока так!) не совпадают.
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Ответ Михаил
Комментарий скрыт
Вам зацепиться не за что больше? Что вы требуете от 38 летней легенды? Приведите примеры кто в этом возрасте штампует голы пачками.
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Ответ Namaste_88
Вам зацепиться не за что больше? Что вы требуете от 38 летней легенды? Приведите примеры кто в этом возрасте штампует голы пачками.
Смотрите, почему негодует общественность
(надуманную критику украинских хейтеров убираем - им всё не так по понятным причинам СВО): у Овечкина буквально за одно лето результативность резко снизилась. Факт - 50 в позапрошлом, 42 в прошлом. И сейчас!? Идет где-то на 20 при вялом движении, и увеличившись в габаритах.
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Ответ Namaste_88
Вам зацепиться не за что больше? Что вы требуете от 38 летней легенды? Приведите примеры кто в этом возрасте штампует голы пачками.
Лучше бы они привели примеры -что, конкретно штампуют эти лентяи сидя на диване?Кроме порчи воздуха и нелепых мысле-ничего полезного!
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