Кузнецов уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки: «Там немного голов осталось. Если понадобится, Саша еще на год после контракта останется, здоровье, тьфу-тьфу-тьфу, позволяет»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Евгений Кузнецов Спорт-Экспресс Хоккей

Евгений Кузнецов уверен, что Александр Овечкин побьет рекорды Уэйна Гретцки.

Напомним, у Овечкина 827 голов в НХЛ, до рекорда Гретцки ему остается 67 шайб.

– Повсюду были прогнозы, что в ближайшие годы «Кэпиталз» не будет волновать ничего, кроме погони Овечкина за рекордом Гретцки. Стартовый отрезок сезона это опровергает.

– Ну, люди всегда любят что-то говорить. Но историю с рекордом пресса, думаю, немножко раздувает в хорошем смысле, потому что это большое хорошее событие, оно постоянно на слуху и о нем много говорят. К счастью, в команде их нет, мы все работаем и стараемся думать о результате. Просто понимаем, что в один день это (рекорд) случится, а мы должны думать о командных победах.

– На сто процентов уверены, что рекорд Гретцки будет побит?

– Да будет! Там немного голов, в принципе, осталось. Думаю, если понадобится, Саша еще на год после нынешнего контракта останется, потому что здоровье, тьфу-тьфу-тьфу, позволяет, и это главное, – сказал форвард «Вашингтона».

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11 комментариев
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Женя, с Овечкиным то все понятно, а ты давай в Трактор обратно в следующем году. Порадуешь болельщиков, будешь кататься на расслабоне, да и в подъездах ЧТЗ дешевле чем в Америке. ждем
+4
0
+4
Ответ Иван Лапин
Боюсь, такими темпами Овечкин в следующем году в штаны не влезет
хорошего человека должны быть много. Он в депутаты готовится. Надо форму набрать)
+4
0
+4
"Немного" - это 67 шайб. Минимум 3 сезона. Сомневаюсь.
+4
-1
+3
Ответ Мадина Уйгурова
Женя, с Овечкиным то все понятно, а ты давай в Трактор обратно в следующем году. Порадуешь болельщиков, будешь кататься на расслабоне, да и в подъездах ЧТЗ дешевле чем в Америке. ждем
Что в подъездах чтз дешевле? Поссать?
+3
0
+3
Только з а ч е м ему быть женихом на чужой свадьбе?
+1
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+1
Команда проигрывает, результата нет, Овечкин плох…. , и всё будет работать только на рекорд, хоть клюшкой хоть клюкой
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Как побьет рекорд он вернётся в Россию , займет министерский пост и будет развивать хоккей на новых территориях.
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Ответ Иван Лапин
Что в подъездах чтз дешевле? Поссать?
Бутылки там в цене.
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Ответ Назар Игорь
"Немного" - это 67 шайб. Минимум 3 сезона. Сомневаюсь.
Полтора сезона. Изи катка.
+1
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