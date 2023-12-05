Кузнецов уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки: «Там немного голов осталось. Если понадобится, Саша еще на год после контракта останется, здоровье, тьфу-тьфу-тьфу, позволяет»

Евгений Кузнецов уверен, что Александр Овечкин побьет рекорды Уэйна Гретцки.

Напомним, у Овечкина 827 голов в НХЛ, до рекорда Гретцки ему остается 67 шайб.

– Повсюду были прогнозы, что в ближайшие годы «Кэпиталз» не будет волновать ничего, кроме погони Овечкина за рекордом Гретцки. Стартовый отрезок сезона это опровергает.

– Ну, люди всегда любят что-то говорить. Но историю с рекордом пресса, думаю, немножко раздувает в хорошем смысле, потому что это большое хорошее событие, оно постоянно на слуху и о нем много говорят. К счастью, в команде их нет, мы все работаем и стараемся думать о результате. Просто понимаем, что в один день это (рекорд) случится, а мы должны думать о командных победах.

– На сто процентов уверены, что рекорд Гретцки будет побит?

– Да будет! Там немного голов, в принципе, осталось. Думаю, если понадобится, Саша еще на год после нынешнего контракта останется, потому что здоровье, тьфу-тьфу-тьфу, позволяет, и это главное, – сказал форвард «Вашингтона».