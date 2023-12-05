Фетисов о безголевой серии Овечкина: «На него оказывается серьезная психологическая нагрузка. Уверен, к нему вернется голевое чутье, и Александр будет тащить команду дальше»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Вячеслав Фетисов прокомментировал безголевую серию Александра Овечкина.

Серия форварда «Вашингтона» без голов длится семь матчей подряд.

«Саша готовился к сезону, всякое бывает. Он ответственный парень. На него оказывается серьезная психологическая нагрузка. Хочу, чтобы он немного успокоился в этом плане. Уверен, что к нему вернется голевое чутье, и Александр будет тащить команду дальше.

Слишком много разговоров вокруг него и рекорда Гретцки, который является величайшим в истории спорта. Желаю Саше удачи!» – сказал олимпийский чемпион по хоккею и двукратный обладатель Кубка Стэнли.

В этом сезоне Овечкин провел 22 матча, в которых набрал 14 (5+9) очков. 

У Овечкина – 7 матчей без голов (бывало и больше). Но что хуже: «Вашингтон» сгорел «Аризоне» – 0:6

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4 комментария
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тащить и дальше...на дно
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Мне кажется, это русофобия. Американские партнеры просто не дают Саше шайбу. Но ничего, они еще приползут к его конькам, надо просто потерпеть

)))
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это всё проделки вашингтонского обкома
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план даллеса в действии
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