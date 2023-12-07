«Локомотив» предлагал контракт Дель Зотто – он мог войти в топ-5 самых дорогих игроков КХЛ. Экс-защитник «Рейнджерс» отказал, а позже закончил карьеру

Теги Локомотив КХЛ Майкл Дель Зотто Мартин Гернат Хоккей

Майкл Дель Зотто мог перейти в КХЛ.

До подписания Мартина Герната «Локомотив» предлагал контракт Майклу Дель Зотто, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. Канадец вошел бы в пятерку самых высокооплачиваемых игроков КХЛ в нынешнем сезоне, если бы подписал соглашение. 

Однако бывший хоккеист «Рейнджерс», «Филадельфии» и «Ванкувера» отказался переезжать в Россию, а в сентябре завершил карьеру

Дель Зотто провел в регулярных чемпионатах НХЛ 736 матчей и набрал 262 (63+199) очков.

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1 комментарий
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Всего 33 года, а ощущение, что МДЗ играет уже лет 20) Но при этом его 40+ очков за Рейнджерс как будто вчера были. Хорошо хоть кубок Стенли успел зацепить... Жаль, что не поиграет в КХЛ, тут бы навел шороху. На заре КХЛ очень приятно было наблюдать за стареющими НХЛовцами, типа Озолиньша, Федорова, Зубова, Яшина, Славы Козлова. Класс чувствовался.
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