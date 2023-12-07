«Локомотив» предлагал контракт Дель Зотто – он мог войти в топ-5 самых дорогих игроков КХЛ. Экс-защитник «Рейнджерс» отказал, а позже закончил карьеру

Майкл Дель Зотто мог перейти в КХЛ.

До подписания Мартина Герната « » предлагал контракт , сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. Канадец вошел бы в пятерку самых высокооплачиваемых игроков в нынешнем сезоне, если бы подписал соглашение.

Однако бывший хоккеист «Рейнджерс», «Филадельфии» и «Ванкувера» отказался переезжать в Россию, а в сентябре завершил карьеру.

Дель Зотто провел в регулярных чемпионатах НХЛ 736 матчей и набрал 262 (63+199) очков.