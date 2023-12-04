КХЛ готова обсуждать продление чемпионата до мая: «По сборной России положительных подвижек нет. Есть наработки, которые хотим предложить»

Алексей Морозов сообщил, что клубы КХЛ обговорят возможность продление чемпионата.

– Какие еще важные вопросы будут обсуждаться на совещании руководителей клубов?

– Мы также будем обсуждать систему переходов из детских спортивных школ. Этот вопрос мы поднимали на рабочей группе.

Из интересных вопросов обсудим то, о чем начали говорить год назад, – продление чемпионата на май.

и в следующем сезоне может быть не допущена на чемпионат мира. Решение будет приниматься в марте, но мы понимаем, что пока подвижек в положительную сторону нет.

Будем общаться с клубами, предлагать. Как я уже сказал, это одна из инициатив игроков и тренеров относительно сдвига предсезонной подготовки.

Так что есть ряд вопросов, и будет интересно их обсудить.

Мы ежедневно общаемся с клубами, понимаем, с какими вопросами они сталкиваются, пытаемся их разрешить, помогаем.

– Сдвиг предсезонной подготовки связан с продлением сезона на май?

– Да, это подразумевает больше игрового времени.

Поэтому одним из предложений является то, чтобы позже начинать предсезонную подготовку, зато позже заканчивать чемпионат.

Это мы обсудим глобально. У нас есть наработки, которые хотим предложить.

– Будут ли вынесены на обсуждение изменения сроков контрактов игроков и тренеров, которые сейчас заканчиваются 30 апреля?

– Да, надо будет и это обсуждать. У наших юристов есть варианты, как можно это сделать безболезненно для клубов и хоккеистов.

– Продление сезона до мая будет согласовываться с учетом интересов «Барыса», хоккеисты которого выступают за сборную Казахстана?

– Конечно, на совещании ведь будут представители всех клубов.

И мы выслушаем позицию и « », и китайского « », игроки которого тоже задействованы в национальной сборной, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.