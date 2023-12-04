КХЛ готова обсуждать продление чемпионата до мая: «По сборной России положительных подвижек нет. Есть наработки, которые хотим предложить»

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Алексей Морозов сообщил, что клубы КХЛ обговорят возможность продление чемпионата.

– Какие еще важные вопросы будут обсуждаться на совещании руководителей клубов?

– Мы также будем обсуждать систему переходов из детских спортивных школ. Этот вопрос мы поднимали на рабочей группе.

Из интересных вопросов обсудим то, о чем начали говорить год назад, – продление чемпионата на май.

Сборная России и в следующем сезоне может быть не допущена на чемпионат мира. Решение будет приниматься в марте, но мы понимаем, что пока подвижек в положительную сторону нет.

Будем общаться с клубами, предлагать. Как я уже сказал, это одна из инициатив игроков и тренеров относительно сдвига предсезонной подготовки.

Так что есть ряд вопросов, и будет интересно их обсудить.

Мы ежедневно общаемся с клубами, понимаем, с какими вопросами они сталкиваются, пытаемся их разрешить, помогаем.

– Сдвиг предсезонной подготовки связан с продлением сезона на май?

– Да, это подразумевает больше игрового времени.

Поэтому одним из предложений является то, чтобы позже начинать предсезонную подготовку, зато позже заканчивать чемпионат.

Это мы обсудим глобально. У нас есть наработки, которые хотим предложить.

– Будут ли вынесены на обсуждение изменения сроков контрактов игроков и тренеров, которые сейчас заканчиваются 30 апреля?

– Да, надо будет и это обсуждать. У наших юристов есть варианты, как можно это сделать безболезненно для клубов и хоккеистов.

– Продление сезона до мая будет согласовываться с учетом интересов «Барыса», хоккеисты которого выступают за сборную Казахстана?

– Конечно, на совещании ведь будут представители всех клубов.

И мы выслушаем позицию и «Барыса», и китайского «Куньлуня», игроки которого тоже задействованы в национальной сборной, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

4 комментария
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Да встряли вы лет на 5-10 точно. Очнитесь уже!
Играйте нормальный длинный чемп! И добавьте команд: кузню, Югру, сокол, Динамо спб
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Ответ newyork13
Да встряли вы лет на 5-10 точно. Очнитесь уже! Играйте нормальный длинный чемп! И добавьте команд: кузню, Югру, сокол, Динамо спб
"Сокол" киевский??? или саратовский :)))
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Ответ newyork13
Да встряли вы лет на 5-10 точно. Очнитесь уже! Играйте нормальный длинный чемп! И добавьте команд: кузню, Югру, сокол, Динамо спб
и какой смысл в этих командах, у них нет спонсоров, которые позволят им доиграть хотя бы один сезон. Ну или они могут стать фармом СКА, но тогда такие как вы сразу начнут плеваться и говорить, что у нас чемпионат СКА.
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