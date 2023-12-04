Морозов о сезоне КХЛ: «Команды выравниваются, большая конкуренция, интерес поднимается. Видим, что бизнесу хоккей интересен все больше»

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Президент КХЛ заявил о выравнивании команд и конкуренции в лиге.

– Вас радует, как проходит сезон КХЛ? К декабрьской паузе мы приходим к выводу, что это чуть ли не самая интересная регулярка в истории!

– Нам и в том году говорили, что это самый интересный сезон, и что потолок зарплат оказывает свое воздействие.

Видите, теперь вы считаете, что интереса еще больше. Мы к этому идем, над этим работаем.

И нам было понятно, что эффект введения пола и потолка зарплат сработает не за одну секунду. А сейчас в самом деле команды выравниваются.

Очень большая конкуренция, и мы сами это видим. Нас это радует, и мы будем продолжать в том же духе, чтобы матчи получались еще зрелищнее.

Поэтому мы вводим и какие-то новшества в правилах, чтобы игра была динамичнее и интереснее для болельщиков.

Какие-то детали постепенно разрабатываются, и в совокупности это приводит к тому, что растут посещаемость и интрига. Интерес к хоккею поднимается, к нам приходят спонсоры.

– Коммерческая отдача все выше?

– Мы видим, что бизнесу хоккей интересен все больше.

У нас есть много партнеров, с которыми мы в этом году заключили свои первые соглашения.

Спонсоры пришли в нашу семью, стали партнерами лиги – и говорят о том, что их радует, как она развивается, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

3 комментария
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Морозов, аччытайси когда в КХЛ сделают хотя бы одинаковые площадки на аренах ?
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Морозов , что будем делать с судейством , которое ни в какие ворота не лезет . Запретить снижение контрактов. Сколько еще будем смотреть , как пылесосят лигу ? Впрочем сейчас уже бесполезно говорить о снижении контрактов . СКА теперь будет на упреждение подписывать на первый год контракт со снижением . Хорошее уравнивание команд: мы видим как Сочи с Адмиралом выровнялись - нос к носу идут в таблице на дно.
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Ответ Machine Head
Морозов , что будем делать с судейством , которое ни в какие ворота не лезет . Запретить снижение контрактов. Сколько еще будем смотреть , как пылесосят лигу ? Впрочем сейчас уже бесполезно говорить о снижении контрактов . СКА теперь будет на упреждение подписывать на первый год контракт со снижением . Хорошее уравнивание команд: мы видим как Сочи с Адмиралом выровнялись - нос к носу идут в таблице на дно.
все ни когда не выровняются, это утопия
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