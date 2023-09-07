Дель Зотто завершил карьеру в 33 года. Защитник провел 736 игр в НХЛ

Теги Рейнджерс Филадельфия Оттава Ванкувер НХЛ Майкл Дель Зотто Хоккей

Майкл Дель Зотто завершил карьеру в 33 года.

Защитник был выбран «Рейнджерс» под общим 20-м номером на драфте НХЛ-2008.

Он провел в регулярных чемпионатах 736 матчей и набрал 262 (63+199) очков. Кроме клуба из Нью-Йорка, он также поиграл за «Нэшвилл», «Филадельфию», «Ванкувер», «Анахайм», «Сент-Луис», «Коламбус» и «Оттаву». 

В 32 играх в Кубке Стэнли в активе канадца 12 (3+9) баллов. 

Прошлый сезон Дель Зотто целиком провел в АХЛ, где играл за «Шарлотт» и «Сан-Диего» (65 игр, 41 очко, 8+33). 

В соцсети игрок назвал день прощания с профессиональным хоккеем «горько-сладким». Он заявил, что хочет проводить больше времени с семьей и исследовать мир. 

Как отмечает The Hockey News, Дель Зотто также является диджеем, лицензированным агентом по недвижимости, послом Фонда борьбы с раком и наставником в детском благотворительном фонде Ronald McDonald House в Британской Колумбии. 

1 комментарий

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Samsonov_24_4_11_15
Ну и обладатель Кубка Стэнли, если вдруг интересно
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