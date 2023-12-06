Дэн Мильштейн: «После 24 февраля НХЛ была одной из лиг, которые защитили россиян, а не начали их гнобить. Здесь нет национальности, паспорта – все равны»

Теги НХЛ Политика Дэн Мильштейн Хоккей

Дэн Мильштейн рассказал, как в НХЛ отнеслись к российским игрокам после 24 февраля.

– Сколько русских играет в НХЛ?

– В районе от 50 до 65 игроков постоянно прописаны в НХЛ. 

– Почему здесь столько русских игроков? Почему русские игроки ценятся?

– НХЛ – это сборная солянка самых лучших игроков мира: россияне, чехи, словаки, канадцы, американцы, финны, шведы составляют эту лигу. Нет национальности, нет паспорта, здесь все равны. 

Поэтому после 24 февраля НХЛ была одной из лиг, которые только защитили россиян, а не начали их гнобить и выкидывать из лиги, – сказал хоккейный агент. 

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9 комментариев
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А что на счет отозванных прав на показ игр в России и отключение русскоязычной версии сайта
+8
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+6
Ответ sd4fmwrvz8
Это хорошо конечно , но это ведь бизнес и они приносят доходы тоже клубам,и молодцы еще что по минимуму политику туда впускают
Ну так об этом и речь. США-Канада организованы «по бизнес-правилам». При выборе между бизнесом и политикой в этих странах, особенно в США, в 9 из 10 случаев выберут бизнес. Да и 10-й случай будет из серии, что не выбрав политику бизнесу будет ещё хуже))
+4
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+4
Это хорошо конечно , но это ведь бизнес и они приносят доходы тоже клубам,и молодцы еще что по минимуму политику туда впускают
+2
0
+2
Ответ Вадим Абдуллин
А что на счет отозванных прав на показ игр в России и отключение русскоязычной версии сайта
Это то самое другое)
+1
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+1
6 центров + 9 правых форвардов + 9 левых + 15 защитников + 9 голкиперов = 48 россиян выходили на лёд в этом сезоне.
- 61 в прошлом сезоне
- 57 в позапрошлом
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Ответ Вадим Абдуллин
А что на счет отозванных прав на показ игр в России и отключение русскоязычной версии сайта
Вы не понимаете, это другое 😁
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