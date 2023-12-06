Дэн Мильштейн: «После 24 февраля НХЛ была одной из лиг, которые защитили россиян, а не начали их гнобить. Здесь нет национальности, паспорта – все равны»
Дэн Мильштейн рассказал, как в НХЛ отнеслись к российским игрокам после 24 февраля.
– Сколько русских играет в НХЛ?
– В районе от 50 до 65 игроков постоянно прописаны в НХЛ.
– Почему здесь столько русских игроков? Почему русские игроки ценятся?
– НХЛ – это сборная солянка самых лучших игроков мира: россияне, чехи, словаки, канадцы, американцы, финны, шведы составляют эту лигу. Нет национальности, нет паспорта, здесь все равны.
Поэтому после 24 февраля НХЛ была одной из лиг, которые только защитили россиян, а не начали их гнобить и выкидывать из лиги, – сказал хоккейный агент.
- 61 в прошлом сезоне
- 57 в позапрошлом